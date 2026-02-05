"Детские" выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в Украине

Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали, что чиновники усовершенствовали механизм выплат помощи семьям с детьми.
Так, Кабинет министров принял решение, которое упрощает оформление и выплату ключевых "детских" пособий:
"С начала года фиксируем значительный ажиотаж, вызванный вступлением в силу нового закона. Однако родители маленьких детей не должны ждать в длинных очередях, чтобы оформить помощь", - объяснили гражданам.
Отмечается, что принятые сегодня (в четверг, 5 февраля) решения делают этот процесс значительно быстрее, проще и доступнее.
В Минсоцполитики рассказали, что отныне подать заявление стало проще.
Речь идет о том, что теперь для этого обратиться можно:
"Быстрее, ближе к дому и без очередей", - отметили в ведомстве.
Был также обновлен механизм зачисления средств:
"Больше возможностей использования средств", - сообщили в Минсоцполитики.
Уточняется, что был расширен перечень категорий, на которые семьи могут направлять:
"Это позволяет оплачивать больше товаров и услуг, связанных с реальными потребностями ребенка", - объяснили гражданам.
В завершение в Минсоцполитики сообщили, что времени для обращения граждан стало больше:
"Если обратиться в течение шести месяцев после выхода на работу на полный день, выплата поступит сразу за все полгода - с месяца после первого дня рождения ребенка (но не ранее января 2026 года) и до трехлетнего возраста", - объяснили украинцам.
