Общество Образование Деньги Изменения

"Детские" выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в Украине

Оформление и получение ключевых "детских" выплат в Украине упростили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины в Facebook.

Читайте также: От беременности до школы: как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году и где их оформить

Главное:

  • Упрощение подачи заявления: Теперь его примут не только в ПФУ, но и ближе к дому.
  • Зачисление средств: Получить некоторые "детские" выплаты можно по-новому.
  • Больше покупок: Тратить помощь разрешили на расширенный перечень категорий товаров для детей.
  • Гибкие сроки: Родители получили дополнительные месяцы, чтобы успеть оформить выплаты.
  • Цифровизация: Вскоре оформить выплаты можно будет в приложении "Дія".

Что изменило правительство для родителей в Украине

Украинцам рассказали, что чиновники усовершенствовали механизм выплат помощи семьям с детьми.

Так, Кабинет министров принял решение, которое упрощает оформление и выплату ключевых "детских" пособий:

  • в связи с беременностью и родами;
  • по уходу за ребенком до года;
  • "єЯсла".

"С начала года фиксируем значительный ажиотаж, вызванный вступлением в силу нового закона. Однако родители маленьких детей не должны ждать в длинных очередях, чтобы оформить помощь", - объяснили гражданам.

Отмечается, что принятые сегодня (в четверг, 5 февраля) решения делают этот процесс значительно быстрее, проще и доступнее.

Механизм выплат помощи семьям с детьми усовершенствовали (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Почему подать заявление стало проще

В Минсоцполитики рассказали, что отныне подать заявление стало проще.

Речь идет о том, что теперь для этого обратиться можно:

  • не только в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • но и в ЦНАП или к уполномоченным представителям громад.

"Быстрее, ближе к дому и без очередей", - отметили в ведомстве.

Как изменился механизм зачисления средств

Был также обновлен механизм зачисления средств:

  • помощь в связи с беременностью и родами можно оформить на текущий счет "Дія.Картки" (без специального режима использования);
  • помощь по уходу до года и "єЯсла" уже можно получать на любую карточку со специальным режимом использования (ПФУ откроет такой счет через отделение АО "Ощадбанк" при обращении);
  • вскоре появится возможность оформить эти пособия через приложение "Дія" - Министерство социальной политики и Минцифры работают над техническим запуском.

Как расширили возможность использования средств

"Больше возможностей использования средств", - сообщили в Минсоцполитики.

Уточняется, что был расширен перечень категорий, на которые семьи могут направлять:

  • помощь до года;
  • выплаты в пределах "єЯсла".

"Это позволяет оплачивать больше товаров и услуг, связанных с реальными потребностями ребенка", - объяснили гражданам.

Почему времени для обращения стало больше

В завершение в Минсоцполитики сообщили, что времени для обращения граждан стало больше:

  • заявление на пособие по уходу до года теперь можно подать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился один год;
  • срок оформления помощи "єЯсла" также продлен.

"Если обратиться в течение шести месяцев после выхода на работу на полный день, выплата поступит сразу за все полгода - с месяца после первого дня рождения ребенка (но не ранее января 2026 года) и до трехлетнего возраста", - объяснили украинцам.

Публикация пресс-службы министерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Напомним, ранее мы объясняли, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и лишних бумаг.

Кроме того, мы рассказывали о помощи семьям в Киеве - кто и при каких условиях имеет право получить 7 500 гривен на ребенка.

Читайте также, как изменились правила оформления и выплаты помощи 800+ для украинцев со статусом беженца в Польше.

