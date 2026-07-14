За OnlyFans не каратимуть? Рада підтримала законопроєкт про дорослий контент

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який пропонує декриміналізувати поширення дорослого контенту. Водночас документ посилює відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради .

Головне: Посилення відповідальності: Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №15294, який значно підвищує кримінальне покарання за виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №15294, який значно підвищує кримінальне покарання за виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. Захист неповнолітніх: Документ посилює відповідальність за втягнення дітей у заняття проституцією, створення місць розпусти за їхньої участі та проведення видовищних заходів сексуального характеру.

Документ посилює відповідальність за втягнення дітей у заняття проституцією, створення місць розпусти за їхньої участі та проведення видовищних заходів сексуального характеру. Декриміналізація для дорослих: Законопроєкт пропонує виключити з Кримінального кодексу норми, що передбачають покарання за виготовлення та розповсюдження порнографії, призначеної виключно для повнолітніх осіб.

Законопроєкт пропонує виключити з Кримінального кодексу норми, що передбачають покарання за виготовлення та розповсюдження порнографії, призначеної виключно для повнолітніх осіб. Статус документа: Законопроєкт ухвалили лише в першому читанні. Для остаточного набуття чинності він має пройти друге читання та отримати підпис президента.

Що зміниться для дорослих

Законопроєкт пропонує декриміналізувати розповсюдження, зберігання, ввезення та виготовлення порнографічної продукції, призначеної виключно для повнолітніх осіб.

"У більшості країн світу виготовлення та розповсюдження порнографії на побутовому рівні повнолітнім особам, а саме в особистих некорисливих мотивах, не є суспільно небезпечним", - йдеться у пояснювальній записці.

Водночас там зазначають, що виготовлення та поширення порнографії серед або за участі неповнолітніх чи малолітніх є тяжким злочином та за нього передбачено істотне покарання.

Посилення захисту неповнолітніх

Метою ініціативи є підвищення рівня захисту неповнолітніх та малолітніх осіб від сексуальної експлуатації. Депутати пропонують внести комплексні зміни до статей 301-303 Кримінального кодексу України.

Згідно з документом, посилюється кримінальна відповідальність за:

розповсюдження або збут порнографічного контенту серед неповнолітніх;

будь-які дії з дитячою порнографією (придбання, зберігання, виготовлення, перевезення чи збут);

проведення видовищних заходів сексуального характеру за участі дітей;

створення місць розпусти та звідництво за участю неповнолітніх;

сутенерство або втягнення дітей у заняття проституцією.

Зараз документ ухвалено лише за основу. За нього проголосували 231 народний депутат. Після законопроєкт ще має пройти друге читання, а також отримати підпис президента. Тільки тоді нові норми набудуть чинності.