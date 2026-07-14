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За OnlyFans не будут наказывать? Рада поддержала законопроект о взрослом контенте

16:12 14.07.2026 Вт
3 мин
За документ проголосовали 231 народный депутат, но это только первое чтение
aimg Василина Копытко
За OnlyFans не будут наказывать? Рада поддержала законопроект о взрослом контенте Законопроект еще должен пройти второе чтение и получить подпись президента (фото: Getty Images)
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий декриминализировать распространение взрослого контента. В то же время документ усиливает ответственность за изготовление и распространение детской порнографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Главное:

  • Ужесточение ответственности: Верховная Рада поддержала за основу законопроект №15294, который значительно повышает уголовное наказание за изготовление, хранение и распространение детской порнографии.
  • Защита несовершеннолетних: Документ усиливает ответственность за вовлечение детей в занятие проституцией, создание мест разврата при их участии и проведение зрелищных мероприятий сексуального характера.
  • Декриминализация для взрослых: Законопроект предлагает исключить из Уголовного кодекса нормы, предусматривающие наказание за изготовление и распространение порнографии, предназначенной исключительно для совершеннолетних лиц.
  • Статус документа: Законопроект был принят только в первом чтении. Для окончательного вступления в силу он должен пройти второе чтение и получить подпись президента.

Что изменится для взрослых

Законопроект предлагает декриминализировать распространение, хранение, ввоз и изготовление порнографической продукции, предназначенной исключительно для совершеннолетних лиц.

"В большинстве стран мира изготовление и распространение порнографии на бытовом уровне совершеннолетним лицам, а именно в личных некорыстных мотивах, не является общественно опасным", - говорится в пояснительной записке.

В то же время, там отмечают, что изготовление и распространение порнографии среди или при участии несовершеннолетних или малолетних является тяжким преступлением и за него предусмотрено существенное наказание.

Читайте также: (Де)криминализация отменяется: зачем Украине новые правила для интимных фото

Усилена защита несовершеннолетних

Целью инициативы является повышение уровня защиты несовершеннолетних и малолетних лиц от сексуальной эксплуатации. Депутаты предлагают внести комплексные изменения в статьи 301-303 Уголовного кодекса Украины.

Согласно документу, усиливается уголовная ответственность за:

  • распространение или сбыт порнографического контента среди несовершеннолетних;
  • любые действия с детской порнографией (приобретение, хранение, изготовление, перевозка или сбыт);
  • проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием детей;
  • создание мест разврата и сводничество с участием несовершеннолетних;
  • сутенерство или вовлечение детей в занятие проституцией.

Сейчас документ принят только за основу. За него проголосовали 231 народный депутат. После законопроект еще должен пройти второе чтение, а также получить подпись президента. Только тогда новые нормы вступят в силу.

Читайте также о том, что в конце мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12191, предлагавший отменить уголовную ответственность за создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних.

Ранее мы писали, что стражи порядка провели обыски в областных управлениях Национальной полиции Украины в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Следствие подозревает, что руководство этих подразделений могло обеспечивать деятельность сети так называемых "порноофисов".

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