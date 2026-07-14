За OnlyFans не будут наказывать? Рада поддержала законопроект о взрослом контенте

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий декриминализировать распространение взрослого контента. В то же время документ усиливает ответственность за изготовление и распространение детской порнографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады .

Главное: Ужесточение ответственности: Верховная Рада поддержала за основу законопроект №15294, который значительно повышает уголовное наказание за изготовление, хранение и распространение детской порнографии.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №15294, который значительно повышает уголовное наказание за изготовление, хранение и распространение детской порнографии. Защита несовершеннолетних: Документ усиливает ответственность за вовлечение детей в занятие проституцией, создание мест разврата при их участии и проведение зрелищных мероприятий сексуального характера.

Документ усиливает ответственность за вовлечение детей в занятие проституцией, создание мест разврата при их участии и проведение зрелищных мероприятий сексуального характера. Декриминализация для взрослых: Законопроект предлагает исключить из Уголовного кодекса нормы, предусматривающие наказание за изготовление и распространение порнографии, предназначенной исключительно для совершеннолетних лиц.

Законопроект предлагает исключить из Уголовного кодекса нормы, предусматривающие наказание за изготовление и распространение порнографии, предназначенной исключительно для совершеннолетних лиц. Статус документа: Законопроект был принят только в первом чтении. Для окончательного вступления в силу он должен пройти второе чтение и получить подпись президента.

Что изменится для взрослых

Законопроект предлагает декриминализировать распространение, хранение, ввоз и изготовление порнографической продукции, предназначенной исключительно для совершеннолетних лиц.

"В большинстве стран мира изготовление и распространение порнографии на бытовом уровне совершеннолетним лицам, а именно в личных некорыстных мотивах, не является общественно опасным", - говорится в пояснительной записке.

В то же время, там отмечают, что изготовление и распространение порнографии среди или при участии несовершеннолетних или малолетних является тяжким преступлением и за него предусмотрено существенное наказание.

Усилена защита несовершеннолетних

Целью инициативы является повышение уровня защиты несовершеннолетних и малолетних лиц от сексуальной эксплуатации. Депутаты предлагают внести комплексные изменения в статьи 301-303 Уголовного кодекса Украины.

Согласно документу, усиливается уголовная ответственность за:

распространение или сбыт порнографического контента среди несовершеннолетних;

любые действия с детской порнографией (приобретение, хранение, изготовление, перевозка или сбыт);

проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием детей;

создание мест разврата и сводничество с участием несовершеннолетних;

сутенерство или вовлечение детей в занятие проституцией.

Сейчас документ принят только за основу. За него проголосовали 231 народный депутат. После законопроект еще должен пройти второе чтение, а также получить подпись президента. Только тогда новые нормы вступят в силу.