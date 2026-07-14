За OnlyFans не будут наказывать? Рада поддержала законопроект о взрослом контенте
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий декриминализировать распространение взрослого контента. В то же время документ усиливает ответственность за изготовление и распространение детской порнографии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Главное:
- Ужесточение ответственности: Верховная Рада поддержала за основу законопроект №15294, который значительно повышает уголовное наказание за изготовление, хранение и распространение детской порнографии.
- Защита несовершеннолетних: Документ усиливает ответственность за вовлечение детей в занятие проституцией, создание мест разврата при их участии и проведение зрелищных мероприятий сексуального характера.
- Декриминализация для взрослых: Законопроект предлагает исключить из Уголовного кодекса нормы, предусматривающие наказание за изготовление и распространение порнографии, предназначенной исключительно для совершеннолетних лиц.
- Статус документа: Законопроект был принят только в первом чтении. Для окончательного вступления в силу он должен пройти второе чтение и получить подпись президента.
Что изменится для взрослых
Законопроект предлагает декриминализировать распространение, хранение, ввоз и изготовление порнографической продукции, предназначенной исключительно для совершеннолетних лиц.
"В большинстве стран мира изготовление и распространение порнографии на бытовом уровне совершеннолетним лицам, а именно в личных некорыстных мотивах, не является общественно опасным", - говорится в пояснительной записке.
В то же время, там отмечают, что изготовление и распространение порнографии среди или при участии несовершеннолетних или малолетних является тяжким преступлением и за него предусмотрено существенное наказание.
Усилена защита несовершеннолетних
Целью инициативы является повышение уровня защиты несовершеннолетних и малолетних лиц от сексуальной эксплуатации. Депутаты предлагают внести комплексные изменения в статьи 301-303 Уголовного кодекса Украины.
Согласно документу, усиливается уголовная ответственность за:
- распространение или сбыт порнографического контента среди несовершеннолетних;
- любые действия с детской порнографией (приобретение, хранение, изготовление, перевозка или сбыт);
- проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием детей;
- создание мест разврата и сводничество с участием несовершеннолетних;
- сутенерство или вовлечение детей в занятие проституцией.
Сейчас документ принят только за основу. За него проголосовали 231 народный депутат. После законопроект еще должен пройти второе чтение, а также получить подпись президента. Только тогда новые нормы вступят в силу.
Читайте также о том, что в конце мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12191, предлагавший отменить уголовную ответственность за создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних.
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