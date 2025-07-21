З дітьми - менше податків? Яку пільгу можуть отримати батьки, щоб "збільшити" зарплату

Що таке податкова соціальна пільга

Податкова пільга - це державна допомога родинам із дітьми.

"Якщо у вас двоє або більше дітей до 18 років, частина зарплати не обкладається податком", - пояснили українцям.

Це означає, що "на руки" можна отримати більшу суму грошей.

Що таке податкова пільга (інфографіка: kmu.gov.ua)

Хто має право на таку пільгу

Право на податкову пільгу мають ті з громадян:

які мають двох або більше дітей віком до 18 років;

чия зарплата не перевищує 4240 гривень на одну дитину.

Наприклад, якщо людина виховує двох дітей, зарплата має бути до 8480 гривень на місяць.

Така пільга діє лише для одного з батьків і тільки на одному місці роботи.

Хто має право на пільгу (інфографіка: kmu.gov.ua)

Яку суму податку можна зменшити

У 2025 році для кожної дитини можна зменшити оподатковуваний дохід на 1514 гривень на місяць.

Отже, якщо дітей двоє - відраховується 3028 гривень щомісяця. Якщо троє - 4542 гривень на місяць.

Яку суму податку можна зменшити (інфографіка: kmu.gov.ua)

Як скористатись податковою пільгою

Для того, щоб скористатись податковою пільгою, необхідно:

подати відповідну заяву до свого роботодавця;

додати копію свідоцтва про народження дитини/дітей (або документи про встановлення батьківства);

додати копію рішення органу опіки - якщо особа є опікуном або піклувальником.

Пільга починає діяти з дня подачі заяви та документів роботодавцю та зберігається до кінця року, в якому дитині виповниться 18 років.

Як скористатись пільгою (інфографіка: kmu.gov.ua)

Отже, якщо ваша зарплата становить, наприклад, 8000 гривень і ви маєте двох дітей до 18 років - пільга складе 3028 гривень.

Після отримання пільги податок доведеться сплатити тільки із 4927 гривень зарплати.

"Якщо виховуєте двох або більше дітей - скористайтесь правом платити менше податку на доходи фізичних осіб", - підсумували у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.

Приклад використання пільги (інфографіка: kmu.gov.ua)