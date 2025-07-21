З дітьми - менше податків? Яку пільгу можуть отримати батьки, щоб "збільшити" зарплату

Дехто з українців, які виховують двох або більше неповнолітніх дітей, можуть отримати важливу державну допомогу - податкову соціальну пільгу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Податкова пільга - це державна допомога родинам із дітьми.
"Якщо у вас двоє або більше дітей до 18 років, частина зарплати не обкладається податком", - пояснили українцям.
Це означає, що "на руки" можна отримати більшу суму грошей.
Право на податкову пільгу мають ті з громадян:
Наприклад, якщо людина виховує двох дітей, зарплата має бути до 8480 гривень на місяць.
Така пільга діє лише для одного з батьків і тільки на одному місці роботи.
У 2025 році для кожної дитини можна зменшити оподатковуваний дохід на 1514 гривень на місяць.
Отже, якщо дітей двоє - відраховується 3028 гривень щомісяця. Якщо троє - 4542 гривень на місяць.
Для того, щоб скористатись податковою пільгою, необхідно:
Пільга починає діяти з дня подачі заяви та документів роботодавцю та зберігається до кінця року, в якому дитині виповниться 18 років.
Отже, якщо ваша зарплата становить, наприклад, 8000 гривень і ви маєте двох дітей до 18 років - пільга складе 3028 гривень.
Після отримання пільги податок доведеться сплатити тільки із 4927 гривень зарплати.
"Якщо виховуєте двох або більше дітей - скористайтесь правом платити менше податку на доходи фізичних осіб", - підсумували у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.
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