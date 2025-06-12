Отримувачам субсидій та пільговикам перерахували виплати: як дізнатися розмір
Пенсійний фонд України надіслав отримувачам житлових субсидій повідомлення щодо призначення або непризначення виплат на неопалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Також ПФУ поінформував окремі категорії пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року.
Зокрема, отримувачі субсидій можуть ознайомитись з розміром та структурою нарахувань за травень, а отримувачі пільг - про результат перевизначення права.
У ПФУ нагадали, що для окремих категорій громадян середньомісячний дохід сім’ї (в розрахунку на одну особу), який дає право на пільгу, не повинен перевищувати величину доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу у 2025 році - 4 240 грн.
Для ознайомлення з повідомленням потрібно зробити кілька кроків.
- Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.
- Крок 3. У меню ліворуч і оберіть рубрику "Мої повідомлення".
- Крок 4. У вікні, що з’явиться на екрані, перейдіть в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомтесь з текстом повідомлення щодо житлової субсидії або пільги.
Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.
Наразі Мінфін готує єдину методику верифікації пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг
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