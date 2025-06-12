Отримувачам субсидій та пільговикам перерахували виплати: як дізнатися розмір

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Також ПФУ поінформував окремі категорії пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року.

Зокрема, отримувачі субсидій можуть ознайомитись з розміром та структурою нарахувань за травень, а отримувачі пільг - про результат перевизначення права.

У ПФУ нагадали, що для окремих категорій громадян середньомісячний дохід сім’ї (в розрахунку на одну особу), який дає право на пільгу, не повинен перевищувати величину доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу у 2025 році - 4 240 грн.

Для ознайомлення з повідомленням потрібно зробити кілька кроків.