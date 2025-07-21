С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы "увеличить" зарплату

Некоторые украинцы, воспитывающие двух или более несовершеннолетних детей, могут получить важную государственную помощь - налоговую социальную льготу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Налоговая льгота - это государственная помощь семьям с детьми.
"Если у вас двое или больше детей до 18 лет, часть зарплаты не облагается налогом", - объяснили украинцам.
Это означает, что "на руки" можно получить большую сумму денег.
Право на налоговую льготу имеют те из граждан:
Например, если человек воспитывает двоих детей, зарплата должна быть до 8480 гривен в месяц.
Такая льгота действует только для одного из родителей и только на одном месте работы.
В 2025 году для каждого ребенка можно уменьшить налогооблагаемый доход на 1514 гривен в месяц.
Следовательно, если детей двое - отсчитывается 3028 гривен ежемесячно. Если трое - 4542 гривен каждый месяц.
Для того чтобы воспользоваться налоговой льготой, необходимо:
Льгота начинает действовать со дня подачи заявления и документов работодателю и сохраняется до конца года, в котором ребенку исполнится 18 лет.
Таким образом, если ваша зарплата составляет, например, 8000 гривен и вы имеете двух детей до 18 лет - льгота составит 3028 гривен.
После получения льготы налог придется уплатить только с 4927 гривен зарплаты.
"Если воспитываете двух или более детей - воспользуйтесь правом платить меньше налога на доходы физических лиц", - подытожили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые категории граждан Украины имеют право получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, и объясняли, как ее получить.
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