Дистанційка та канікули через мороз: перелік регіонів, де змінили графік навчання

Через різке погіршення погодних умов і суттєве зниження температури в Україні одразу в кількох регіонах ухвалили рішення змінити формат навчання.

РБК-Україна розповідає, у яких областях та громадах запроваджують зміни з 12 січня.

Йдеться про перехід на дистанційне навчання, продовження зимових канікул або запровадження змішаного формату - залежно від ситуації в конкретній громаді.

Як повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, уряд рекомендував тимчасово призупинити очний освітній процес і перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року. Це рішення стосується закладів освіти всіх рівнів — від дошкільної до вищої. Остаточний формат органи місцевого самоврядування мають визначати з урахуванням безпекової та погодної ситуації на місцях.

Київ: навчання з 12 січня у змішаному форматі

У столиці новий семестр у школах розпочнеться 12 січня, але у змішаному форматі, повідомили в Київській міській державній адміністрації. Учні зможуть долучатися до уроків як онлайн, так і очно в класах. Дитячі садочки Києва працюватимуть у звичному режимі. Батьків закликають орієнтуватися виключно на офіційну інформацію від шкіл та міської влади.

Вінницька область: очне навчання припиняють

У Вінницькій області через негоду вирішили припинити освітній процес в очному форматі. За словами начальниці ОВА Наталії Заболотної, закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули до 19 січня. Формат роботи визначатимуть громади спільно з керівниками навчальних закладів.

Львів і Львівська область: різні рішення для міста й області

У Львові для школярів вирішили продовжити зимові канікули з 12 до 14 січня включно. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Дистанційне навчання у цей період не запроваджують. Дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп, а позашкільна та мистецька освіта — без змін.

Водночас на рівні області очільник ОВА Максим Козицький повідомив, що у дитсадках, школах, коледжах і закладах вищої освіти Львівщини рекомендовано тимчасово припинити очне навчання та перейти на дистанційку або продовжити канікули до 19 січня 2026 року. Остаточні рішення ухвалюють громади.

Чернігівська область: канікули або дистанційка до 19 січня

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що більшість шкіл області вже перебувають на канікулах. Ті заклади, які планували повернення до очного навчання, вирішили продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 19 січня. Батьків дошкільнят просять, за можливості, тимчасово залишати дітей удома.

Луцьк: дистанційка на три дні

У Луцькій громаді школярі навчатимуться дистанційно з 12 по 14 січня, повідомили в міській раді. Дошкільні та позашкільні заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі.

Кіровоградська область: канікули до 18 січня або онлайн

У Кіровоградській області рекомендували продовжити зимові канікули до 18 січня 2026 року з можливим перенесенням навчальних занять на травень–червень або, за наявності умов, організувати дистанційне навчання. У дитсадках передбачають можливість роботи груп тимчасового перебування для дітей працівників критичної інфраструктури.

Хмельницька область: зміна формату з 12 по 16 січня

У Хмельницькій області вирішили, що з 12 по 16 січня заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули — залежно від ситуації в громадах. Рішення стосується всіх рівнів освіти, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Житомирська область: дистанційка в громадах

У Житомирі з 12 січня заклади загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та мистецької освіти переходять на дистанційне навчання до 19 січня. Дитсадки працюють у звичайному режимі. Аналогічні рішення ухвалили у Малині (дистанційка з 12 по 16 січня), Коростені та Бердичеві.

Влада наголошує, що всі ці рішення мають тимчасовий характер і спрямовані передусім на безпеку дітей та педагогів. Подальші зміни залежатимуть від погодних умов, про що мешканців регіонів інформуватимуть додатково.