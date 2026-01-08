ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Школи Рівненщини переходять на дистанційне навчання: у чому причина

Рівне, Четвер 08 січня 2026 17:18
UA EN RU
Школи Рівненщини переходять на дистанційне навчання: у чому причина Школярів на Рівненщині переводять на дистанційний формат (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Через складні погодні умови школи Рівненської області 9 січня працюватимуть у дистанційному форматі. Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Рівненської ОВА у Telegram.

Школярі навчатимуться дистанційно

Як зазначають в ОВА, таке рішення ухвалили з огляду на сильні снігопади, які, за прогнозами синоптиків, найближчим часом лише посиляться. Негода може суттєво ускладнити пересування та створити небезпеку для учнів і працівників шкіл.

Рішення стосується усіх громад

Рекомендація щодо формату навчання стосується усіх громад області.

"Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти та науки Рівненської ОДА", - йдеться у повідомленні.

Школи Рівненщини переходять на дистанційне навчання: у чому причина

На Рівненщині школи перевели на дистанційне навчання 9 січня (скриншот)

Хуртовини та завірюхи в Україні

Синоптики Укргідрометцентру попередили українців про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня. Штормовий вітер і завірюхи очікуються майже у всіх регіонах, зокрема у Рівненській області.

Погода в Україні погіршиться через активний циклон, який 8-9 січня принесе сильний сніг, хуртовини, поривчастий вітер, ожеледь і налипання мокрого снігу.

10-11 січня циклон відійде і в Україну зайде арктичне повітря - температура повітря опуститься до -20…-23 градусів у низці областей.

Додамо також, що через інтенсивні снігопади та ускладнення погодних умов у низці областей України різко погіршилася ситуація на дорогах. Фіксують сотні ДТП, діють обмеження для великовагового транспорту, а дорожні та екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Складна ситуація з опадами спостерігається в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях, а також місцями у Вінницькій та Житомирській.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Снігопад Школа Дистанційне навчання
Новини
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка