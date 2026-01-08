Школи Рівненщини переходять на дистанційне навчання: у чому причина

Через складні погодні умови школи Рівненської області 9 січня працюватимуть у дистанційному форматі. Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Рівненської ОВА у Telegram .

На Рівненщині школи перевели на дистанційне навчання 9 січня (скриншот)

"Відповідну рекомендацію громадам надіслав департамент освіти та науки Рівненської ОДА", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ОВА, таке рішення ухвалили з огляду на сильні снігопади , які, за прогнозами синоптиків, найближчим часом лише посиляться. Негода може суттєво ускладнити пересування та створити небезпеку для учнів і працівників шкіл.

Хуртовини та завірюхи в Україні

Синоптики Укргідрометцентру попередили українців про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня. Штормовий вітер і завірюхи очікуються майже у всіх регіонах, зокрема у Рівненській області.

Погода в Україні погіршиться через активний циклон, який 8-9 січня принесе сильний сніг, хуртовини, поривчастий вітер, ожеледь і налипання мокрого снігу.

10-11 січня циклон відійде і в Україну зайде арктичне повітря - температура повітря опуститься до -20…-23 градусів у низці областей.

Додамо також, що через інтенсивні снігопади та ускладнення погодних умов у низці областей України різко погіршилася ситуація на дорогах. Фіксують сотні ДТП, діють обмеження для великовагового транспорту, а дорожні та екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Складна ситуація з опадами спостерігається в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях, а також місцями у Вінницькій та Житомирській.