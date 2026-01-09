ua en ru
"Надморози" не прийдуть? Що буде з погодою в Україні на вихідних і де чекати сніг

П'ятниця 09 січня 2026 15:04
UA EN RU
"Надморози" не прийдуть? Що буде з погодою в Україні на вихідних і де чекати сніг Впродовж вихідних морози посиляться у більшості областей України (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні впродовж суботи, 10 січня, очікується дещо спокійніша, ніж зараз. Проте вже в неділю, 11 січня, на деякі області почне впливати інший циклон. Морози при цьому посиляться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, на початку вихідних вітер в Україні дещо стихне.

Виходячи з прогностичних тенденцій, завтра (10 січня) лише на Лівобережжі ще будуть часом пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Напрямок - переважно західний", - уточнила Діденко.

Вона повідомила також, що циклон (який впливає на погоду в Україні зараз), "піде геть".

"Проте інший підтягнеться на наші південь та схід", - додала синоптик.

Отже, "найближчої ночі ще походить невеликий сніг по північних областях".

Тим часом вдень суботи мокрий сніг та дощ прийдуть із новим циклоном:

  • на південь;
  • на схід;
  • у Дніпропетровську область.

"Тобто, завтра вдень у більшості областей України без істотних опадів. Проте на півдні, а ввечері в суботу - і на сході - очікуються мокрий сніг та дощ, із сильним вітром", - пояснила метеоролог.

При цьому повсюди в Україні буде ожеледиця.

Крім того, вже найближчим часом посиляться морози:

  • у західних областях вночі передбачається -12-18 градусів, вдень -7-12 градусів;
  • на півночі та в центрі вночі -7-14 градусів, вдень -4-10 градусів;
  • на півдні та сході вночі -2-7 градусів, вдень - від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Як зміниться погода на вихідних у Києві

У Києві 10 січня вночі очікується невеликий сніг. Вдень - без істотних опадів.

Послаблення західного вітру - до помірного.

Температура повітря у столиці найближчої ночі -12 градусів. Вдень суботи -10 градусів.

Але вже ввечері суботи стане холодніше - до 14 градусів морозу.

На дорогах - ожеледиця.

У неділю, 11 січня, погода у Києві очікується без опадів. Ожеледиця.

Температура повітря вночі -15 градусів, вдень -12 градусів за Цельсієм.

Чого чекати від погоди в Україні в неділю

Впродовж неділі, 11 січня, складні погодні умови очікуються:

  • на півдні країни;
  • на сході України.

"Через черговий південний циклон", - пояснила Діденко.

Йдеться про мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер, ожеледь.

"На решті території України в неділю, 11-го січня, без істотних опадів, хіба на заході політає невеликий сніг", - додала синоптик.

Мороз післязавтра ще посилиться.

Тим часом відносно тепліше буде:

  • у Донецькій області;
  • у Луганській області;
  • у Криму.

"Морози ще потривають, якогось НадМорозу я не бачу, поки що, принаймні. Зрозуміло, що нічні 12-18 градусів не рахат-лукум, але 25-30 градусів морозу, про які говорили "британські вчені", не виявлено у прогностичних картах", - поділилась Діденко.

Насамкінець вона порадила українцям вдягатись тепло, дістати рукавиці (не рукавички), теплі шапки, спеціальні "кішки" на черевики, навіть електроковдри (якщо буде світло).

"Кому треба виморозить щось на вулиці - якраз. Перебрати кухонний пенал на предмет виявлення старих круп - пташкам чи тваринам вуличним все згодиться у таку холоднечу", - підсумувала спеціаліст.

&quot;Надморози&quot; не прийдуть? Що буде з погодою в Україні на вихідних і де чекати сніг&quot;Надморози&quot; не прийдуть? Що буде з погодою в Україні на вихідних і де чекати снігПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, останніми днями синоптики попереджали українців про суттєве ускладнення погодних умов.

Так, впродовж четверга (8 січня) та п'ятниці (9 січня) деякі області України засипає снігом у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу. Місцями випало до 35 см снігу.

Подекуди спостерігаються пориви вітру та хуртовини. В інших місцях - мокрий сніг і дощ.

У багатьох локаціях - ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.

Через інтенсивні снігопади та ускладнення погодних умов у низці областей України різко погіршилася ситуація на дорогах.

Правоохоронці фіксують суттєве збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (є загиблі й травмовані у ДТП).

У кількох областях зранку 9 січня продовжують діяти обмеження для руху великовагового транспорту.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

