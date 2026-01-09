"Надморози" не прийдуть? Що буде з погодою в Україні на вихідних і де чекати сніг
Погода в Україні впродовж суботи, 10 січня, очікується дещо спокійніша, ніж зараз. Проте вже в неділю, 11 січня, на деякі області почне впливати інший циклон. Морози при цьому посиляться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою в Україні завтра
Згідно з інформацією експерта, на початку вихідних вітер в Україні дещо стихне.
Виходячи з прогностичних тенденцій, завтра (10 січня) лише на Лівобережжі ще будуть часом пориви до 15-20 метрів за секунду.
"Напрямок - переважно західний", - уточнила Діденко.
Вона повідомила також, що циклон (який впливає на погоду в Україні зараз), "піде геть".
"Проте інший підтягнеться на наші південь та схід", - додала синоптик.
Отже, "найближчої ночі ще походить невеликий сніг по північних областях".
Тим часом вдень суботи мокрий сніг та дощ прийдуть із новим циклоном:
- на південь;
- на схід;
- у Дніпропетровську область.
"Тобто, завтра вдень у більшості областей України без істотних опадів. Проте на півдні, а ввечері в суботу - і на сході - очікуються мокрий сніг та дощ, із сильним вітром", - пояснила метеоролог.
При цьому повсюди в Україні буде ожеледиця.
Крім того, вже найближчим часом посиляться морози:
- у західних областях вночі передбачається -12-18 градусів, вдень -7-12 градусів;
- на півночі та в центрі вночі -7-14 градусів, вдень -4-10 градусів;
- на півдні та сході вночі -2-7 градусів, вдень - від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Як зміниться погода на вихідних у Києві
У Києві 10 січня вночі очікується невеликий сніг. Вдень - без істотних опадів.
Послаблення західного вітру - до помірного.
Температура повітря у столиці найближчої ночі -12 градусів. Вдень суботи -10 градусів.
Але вже ввечері суботи стане холодніше - до 14 градусів морозу.
На дорогах - ожеледиця.
У неділю, 11 січня, погода у Києві очікується без опадів. Ожеледиця.
Температура повітря вночі -15 градусів, вдень -12 градусів за Цельсієм.
Чого чекати від погоди в Україні в неділю
Впродовж неділі, 11 січня, складні погодні умови очікуються:
- на півдні країни;
- на сході України.
"Через черговий південний циклон", - пояснила Діденко.
Йдеться про мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер, ожеледь.
"На решті території України в неділю, 11-го січня, без істотних опадів, хіба на заході політає невеликий сніг", - додала синоптик.
Мороз післязавтра ще посилиться.
Тим часом відносно тепліше буде:
- у Донецькій області;
- у Луганській області;
- у Криму.
"Морози ще потривають, якогось НадМорозу я не бачу, поки що, принаймні. Зрозуміло, що нічні 12-18 градусів не рахат-лукум, але 25-30 градусів морозу, про які говорили "британські вчені", не виявлено у прогностичних картах", - поділилась Діденко.
Насамкінець вона порадила українцям вдягатись тепло, дістати рукавиці (не рукавички), теплі шапки, спеціальні "кішки" на черевики, навіть електроковдри (якщо буде світло).
"Кому треба виморозить щось на вулиці - якраз. Перебрати кухонний пенал на предмет виявлення старих круп - пташкам чи тваринам вуличним все згодиться у таку холоднечу", - підсумувала спеціаліст.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, останніми днями синоптики попереджали українців про суттєве ускладнення погодних умов.
Так, впродовж четверга (8 січня) та п'ятниці (9 січня) деякі області України засипає снігом у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу. Місцями випало до 35 см снігу.
Подекуди спостерігаються пориви вітру та хуртовини. В інших місцях - мокрий сніг і дощ.
У багатьох локаціях - ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.
Через інтенсивні снігопади та ускладнення погодних умов у низці областей України різко погіршилася ситуація на дорогах.
Правоохоронці фіксують суттєве збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (є загиблі й травмовані у ДТП).
У кількох областях зранку 9 січня продовжують діяти обмеження для руху великовагового транспорту.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.