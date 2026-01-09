Дистанционка и каникулы из-за мороза: перечень регионов, где изменили график обучения
Из-за резкого ухудшения погодных условий и существенного снижения температуры в Украине сразу в нескольких регионах приняли решение изменить формат обучения.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях и общинах вводят изменения с 12 января.
Речь идет о переходе на дистанционное обучение, продлении зимних каникул или введении смешанного формата - в зависимости от ситуации в конкретной громаде.
Как сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, правительство рекомендовало временно приостановить очный образовательный процесс и перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года. Это решение касается учебных заведений всех уровней - от дошкольного до высшего. Окончательный формат органы местного самоуправления должны определять с учетом безопасности и погодной ситуации на местах.
Киев: обучение с 12 января в смешанном формате
В столице новый семестр в школах начнется 12 января, но в смешанном формате, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ученики смогут участвовать в уроках как онлайн, так и очно в классах. Детские сады Киева будут работать в обычном режиме. Родителей призывают ориентироваться исключительно на официальную информацию от школ и городских властей.
Винницкая область: очное обучение прекращают
В Винницкой области из-за непогоды решили прекратить образовательный процесс в очном формате. По словам начальницы ОВА Натальи Заболотной, учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы до 19 января. Формат работы будут определять общины совместно с руководителями учебных заведений.
Львов и Львовская область: разные решения для города и области
Во Львове для школьников решили продлить зимние каникулы с 12 до 14 января включительно. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый. Дистанционное обучение в этот период не вводят. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, а внешкольное и художественное образование - без изменений.
В то же время на уровне области глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что в детсадах, школах, колледжах и учреждениях высшего образования Львовской области рекомендовано временно прекратить очное обучение и перейти на дистанционку или продлить каникулы до 19 января 2026 года. Окончательные решения принимают общины.
Черниговская область: каникулы или дистанционка до 19 января
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что большинство школ области уже находятся на каникулах. Те заведения, которые планировали возвращение к очному обучению, решили продолжить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 19 января. Родителей дошкольников просят, по возможности, временно оставлять детей дома.
Луцк: дистанционка на три дня
В Луцкой общине школьники будут учиться дистанционно с 12 по 14 января, сообщили в городском совете. Дошкольные и внешкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.
Кировоградская область: каникулы до 18 января или онлайн
В Кировоградской области рекомендовали продлить зимние каникулы до 18 января 2026 года с возможным переносом учебных занятий на май-июнь или, при наличии условий, организовать дистанционное обучение. В детсадах предусматривают возможность работы групп временного пребывания для детей работников критической инфраструктуры.
Хмельницкая область: изменение формата с 12 по 16 января
В Хмельницкой области решили, что с 12 по 16 января учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы - в зависимости от ситуации в громадах. Решение касается всех уровней образования, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин.
Житомирская область: дистанционка в общинах
В Житомире с 12 января учреждения общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и художественного образования переходят на дистанционное обучение до 19 января. Детсады работают в обычном режиме. Аналогичные решения приняли в Малине (дистанционка с 12 по 16 января), Коростене и Бердичеве.
Власти отмечают, что все эти решения носят временный характер и направлены прежде всего на безопасность детей и педагогов. Дальнейшие изменения будут зависеть от погодных условий, о чем жителей регионов будут информировать дополнительно.
Напомним, 8 и 9 января Украину накрыли сильные снегопады. Из-за непогоды во многих регионах ввели ограничения движения. Коммунальщики и спасатели работают в усиленном режиме. В Ровно 9 января из-за осложнения погодных условий школы учились дистанционно.
Ранее РБК-Украина писало, что 10-11 января погода в Украине станет спокойнее по осадкам, но морозы усилятся. Текущий циклон отступает, однако юг и восток страны накроет новый циклон с мокрым снегом, дождем, сильным ветром и гололедом. В большинстве регионов ожидается сухая, но очень холодная погода, а на дорогах сохранится гололедица. В Киеве прогнозируют мороз до -15° без существенных осадков.