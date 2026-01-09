Дистанционка и каникулы из-за мороза: перечень регионов, где изменили график обучения

Речь идет о переходе на дистанционное обучение, продлении зимних каникул или введении смешанного формата - в зависимости от ситуации в конкретной громаде.

Как сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, правительство рекомендовало временно приостановить очный образовательный процесс и перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года. Это решение касается учебных заведений всех уровней - от дошкольного до высшего. Окончательный формат органы местного самоуправления должны определять с учетом безопасности и погодной ситуации на местах.

Киев: обучение с 12 января в смешанном формате

В столице новый семестр в школах начнется 12 января, но в смешанном формате, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ученики смогут участвовать в уроках как онлайн, так и очно в классах. Детские сады Киева будут работать в обычном режиме. Родителей призывают ориентироваться исключительно на официальную информацию от школ и городских властей.

Винницкая область: очное обучение прекращают

В Винницкой области из-за непогоды решили прекратить образовательный процесс в очном формате. По словам начальницы ОВА Натальи Заболотной, учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы до 19 января. Формат работы будут определять общины совместно с руководителями учебных заведений.

Львов и Львовская область: разные решения для города и области

Во Львове для школьников решили продлить зимние каникулы с 12 до 14 января включительно. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый. Дистанционное обучение в этот период не вводят. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, а внешкольное и художественное образование - без изменений.

В то же время на уровне области глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что в детсадах, школах, колледжах и учреждениях высшего образования Львовской области рекомендовано временно прекратить очное обучение и перейти на дистанционку или продлить каникулы до 19 января 2026 года. Окончательные решения принимают общины.

Черниговская область: каникулы или дистанционка до 19 января

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что большинство школ области уже находятся на каникулах. Те заведения, которые планировали возвращение к очному обучению, решили продолжить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 19 января. Родителей дошкольников просят, по возможности, временно оставлять детей дома.

Луцк: дистанционка на три дня

В Луцкой общине школьники будут учиться дистанционно с 12 по 14 января, сообщили в городском совете. Дошкольные и внешкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.

Кировоградская область: каникулы до 18 января или онлайн

В Кировоградской области рекомендовали продлить зимние каникулы до 18 января 2026 года с возможным переносом учебных занятий на май-июнь или, при наличии условий, организовать дистанционное обучение. В детсадах предусматривают возможность работы групп временного пребывания для детей работников критической инфраструктуры.

Хмельницкая область: изменение формата с 12 по 16 января

В Хмельницкой области решили, что с 12 по 16 января учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы - в зависимости от ситуации в громадах. Решение касается всех уровней образования, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин.

Житомирская область: дистанционка в общинах

В Житомире с 12 января учреждения общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и художественного образования переходят на дистанционное обучение до 19 января. Детсады работают в обычном режиме. Аналогичные решения приняли в Малине (дистанционка с 12 по 16 января), Коростене и Бердичеве.

Власти отмечают, что все эти решения носят временный характер и направлены прежде всего на безопасность детей и педагогов. Дальнейшие изменения будут зависеть от погодных условий, о чем жителей регионов будут информировать дополнительно.