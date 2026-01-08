Школи й офіси переведуть на дистанційку через негоду: Кабмін дав доручення

Кабмін доручив розглянути можливість запровадження дистанційного формату для шкіл і частини підприємств. Причиною таких заходів є різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

Прем'єр звернула увагу, що такі рекомендації не стосуються об'єктів критичної інфраструктури та інших суб'єктів, для яких дистанційка є неприпустимою в умовах воєнного стану.

Кабмін рекомендував обласним та Київській ОДА разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендували на період негоди опрацювати питання переведення на дистанційний режим роботи:

За словами прем'єрки, рішення ухвалюватимуть невідкладно та з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС.

"Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, фахової професійної вищої та вищої освіти", - уточнила вона.

Свириденко розповіла, що згідно з рішенням Кабміну, Міносвіти разом з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською ОДА мають невідкладно опрацювати питання про:

Негода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла в коментарі РБК-Україна, що в Україні вирує негода через переміщення активного циклону з південного заходу.

Вона зазначила, що в п'ятницю, 9 січня, складна погода прогнозується в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Там очікуються значні опади, переважно сніг, із приростом снігового покриву від 10 до 25 см, а також пориви вітру до 15-18 м/с, що може призвести до снігових накатень і заметів.

На півночі та в центральних регіонах опади будуть змішаними - сніг, мокрий сніг та подекуди дощ, з можливим збільшенням снігового покриву до 15-20 см.