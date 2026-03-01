Взяли на абордаж: військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ
Збройні сили Бельгії за підтримки Франції вперге перехопили та взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту". Судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту.
Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X (Twitter).
Читайте також: Мінус три танкери для росіян: Індія провела першу операцію проти "тіньового флоту" РФ
Деталі операції Blue Intruder
За словами Франкена, операція під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії.
"Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота", - зазначив він.
Фото: затримання танкера "тіньового флоту" РФ (x.com/FranckenTheo)
Що таке "тіньовий флот" РФ
Тіньовий флот - це мережа старих нафтових танкерів з анонімними власниками, які Росія використовує для обходу західних санкцій та цінової стелі на нафту. Такі судна часто не мають належного страхування та відключають системи ідентифікації, що створює значні екологічні ризики для країн, повз береги яких вони курсують.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) останнім часом посилили тиск на російський танкерний флот. Раніше низка європейських держав, зокрема Данія, заявляли про наміри обмежити прохід сумнівних суден через свої територіальні води через загрозу розливу нафти та фінансування військової агресії РФ.
20-й пакет санкцій ЄС
Напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну Європейська комісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії. Головною метою нових обмежень, презентованих 6 лютого, є посилення тиску на ключові джерела доходів Кремля - енергетичний та фінансовий сектори. Пакет планували офіційно затвердити до символічної дати 24 лютого, щоб продемонструвати єдність ЄС у підтримці України.
Центральне місце в документі посідає боротьба з обходом нафтового ембарго. Єврокомісія пропонує запровадити тотальну заборону на надання будь-яких морських послуг для транспортування російської нафти. Окрему увагу приділено "тіньовому флоту": перелік підсанкційних суден планують розширити до 640 одиниць, суттєво обмеживши можливості їхнього технічного обслуговування та логістичного супроводу.
Попри рішучий настрій Брюсселя, всередині Євросоюзу тривають гострі дискусії. Деякі країни-члени закликають пом’якшити окремі положення пакета, побоюючись економічних наслідків. Найбільші суперечки викликають норми щодо санкціонування іноземних портів та банківських установ у третіх країнах, які, за даними розвідки, допомагають Москві ігнорувати цінові обмеження на нафту.