З собаками та десантом: як Бельгія брала на абордаж "тіньовий" танкер РФ
Бельгійські військові затримали в Північному морі нафтовий танкер Ethera, який входить до "тіньового флот" РФ. Судно, що перевозило сировину під фальшивим прапором Гвінеї, було відбуксироване до порту Зебрюгге.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.
Деталі спецоперації в морі
Масштабна операція із затримання 180-метрового танкера відбулася в ніч на неділю, 1 березня. У ній взяли участь 93 військовослужбовці, службові собаки, а також французькі військово-морські сили. Після висадки на борт інспектори підтвердили використання "чужого" прапора та виявили підроблені судноплавні документи.
За словами начальника штабу оборони Бельгії генерала Фредеріка Вансіни, за танкером стежили тривалий час.
Судно мало характерні ознаки "тіньового флоту": регулярні рейси між РФ та Південною Америкою, часте вимкнення систем ідентифікації та постійну зміну прапорів.
A major blow to the shadow fleet: in the North Sea, our French Navy helicopters helped last night in the boarding by Belgian forces of an oil tanker under international sanctions.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2026
Europeans are determined to cut off the sources of funding for Russia’s war of aggression… pic.twitter.com/CnoxyND7BB
Геополітичне значення та санкції
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що Ethera фігурує в санкційних списках ЄС як судно, пов’язане з російськими схемами продажу нафти. Він зазначив, що існують "серйозні ознаки обману та свідомого порушення міжнародних обмежень".
Бельгія стала другою країною ЄС після Франції, яка заарештувала нафтовий танкер із "тіньового флоту" Москви. Наразі федеральна прокуратура відкрила справу за порушення кодексу судноплавства, а 21 члена екіпажу вже ідентифікували.
Тіньовий флот РФ
Сьогодні Бельгія вперше перехопила танкер російського "тіньового флоту". Судно відправили до порту Зебрюгге для подальшого арешту.
Раніше президент Володимир Зеленський привітав затримання танкера, назвавши його "плавучим гаманцем Москви". Він закликав європейських партнерів до конфіскації таких суден та використання їхнього вантажу для потреб безпеки Європи.