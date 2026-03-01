ua en ru
Головна » Новини » Політика

Відповідь мафії: Зеленський назвав спосіб, як зупинити "тіньовий флот" РФ

Неділя 01 березня 2026 14:19
Відповідь мафії: Зеленський назвав спосіб, як зупинити "тіньовий флот" РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бельгія затримала танкер із російського "тіньового флоту". Україна закликає європейські країни не просто зупиняти такі судна, а конфісковувати їх на користь безпеки Європи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в X (Twitter).

Читайте також: Взяли на абордаж: військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

Зеленський привітав рішуче рішення Бельгії щодо арешту судна, яке тривалий час обходило обмеження, використовуючи "зручний" прапор та фальшиву документацію. Президент також висловив подяку Франції за підтримку цієї операції проти "плавучого гаманця Москви".

"Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності. Якщо вони відкидають правила заради війни, правила повинні передбачати чітку і тверду відповідь", - наголосив глава держави.

Пропозиції щодо посилення санкцій

Український лідер закликав до модернізації європейського законодавства. На його думку, танкери, що перевозять російську нафту в обхід санкцій, мають бути не лише зупинені, а й вилучені.

Зеленський запропонував використовувати конфісковану нафту для потреб безпеки Європи, підкресливши необхідність максимальної рішучості у боротьбі з енергетичним шантажем Кремля.

Тіньовий флот РФ

Нагадаємо, "тіньовий флот" РФ складається із сотень застарілих танкерів з незрозумілою структурою власності, які Москва використовує для експорту нафти в обхід встановленої цінової стелі. Раніше країни G7 та ЄС вже заявляли про наміри посилити контроль за суднами, що загрожують екологічній та економічній безпеці регіону.

Сьогодні Бельгія за підтримки Франції вперше перехопила танкер російського "тіньового флоту". Судно відправили до порту Зебрюгге для подальшого арешту.

