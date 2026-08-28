Діра в бюджеті Міноборони: де Україна візьме 27 млрд доларів на армію

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У Міністерства оборони утворився дефіцит у обсязі 27 млрд доларів. На сьогодні є три варіанти джерел для його покриття: кредит ЄС, допомога інших партнерів та внутрішні запозичення.

Яким чином може бути вирішена проблема дефіциту, розбирався спеціальний кореспондент РБК-Україна Юрій Дощатов.

Головне: Дефіцит фінансування Міноборони досяг 27 млрд доларів , при цьому до кінця 2026 року Україні треба знайти додаткові 8-10 млрд доларів на озброєння та інші військові витрати.

, при цьому до кінця 2026 року Україні треба знайти додаткові 8-10 млрд доларів на озброєння та інші військові витрати. Близько 20 млрд доларів потрібно на виплати військовим , сім'ям загиблих та на інші витрати.

, сім'ям загиблих та на інші витрати. Оптимальний варіант покриття дефіциту – домовитися з ЄС про фронтлоад – дострокове надання частини коштів із передбачених на 2027 рік 45 млрд євро за європейським кредитом.

– домовитися з ЄС про фронтлоад – дострокове надання частини коштів із передбачених на 2027 рік 45 млрд євро за європейським кредитом. Додаткові варіанти: збільшити дефіцит держбюджету та внутрішні запозичення через випуск ОВДП, а також додаткова допомога від Великої Британії, Канади та Японії.

За 8 місяців поточного року Україні так і не вдалося вирішити проблему дефіциту Міністерства оборони. У січні, після призначення на посаду міністра оборони Михайло Федоров заявив, що його відомству не вистачає 300 млрд гривень – це близько 7 млрд доларів.

А буквально днями президент Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит бюджету Міноборони вже 27 млрд доларів – це майже 1,2 трлн гривень.

До кінця року необхідно знайти додатково 8-10 млрд доларів. "Ці гроші потрібні фактично заздалегідь – на забезпечення зброєю та всім необхідним із січня 2027 року”, – зазначив президент.

Ще майже 20 млрд доларів потрібно для виплат заробітної плати військовим, сім'ям загиблих та на інші витрати.

І мова не йде про підвищення виплат. "Ми говоримо не про підвищення виплат. У нас немає грошей платити зарплати на нинішньому рівні”, – сказав співрозмовник видання, обізнаний із реальною ситуацією.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров був здивований таким дефіцитом. В інтерв'ю Reuters він сказав, що уяви не має, звідки взялася сума у 27 млрд доларів.

"До кінця року запланований нами дефіцит бюджету становив близько 5 мільярдів доларів, і ми знали, звідки візьмемо ці гроші”, – сказав він.

"Можливо, план змінився, і з'явилися нові проекти, які потребують такого бюджету”, – зазначив екс-міністр.

Насправді проблема дефіциту коштів для Міноборони, зокрема для виплат військовослужбовцям, виникла на початку року. РБК-Україна ще в травні писало про спроби української влади домовитися з Євросоюзом про використання на ці цілі кредиту в 90 млрд євро. Але Єврокомісія була і залишається категорично проти такого варіанту.

Альтернативою може стати збільшення бюджету на військові потреби. Наприкінці весни необхідний розмір збільшення називався в межах 70-100 млрд гривень. Інструмент простий, він уже застосовувався у 2023 році.

Мінфін збільшує видаткову частину бюджету і, відповідно, дефіцит. Після цього Рада затверджує зміни і Мінфін збільшує внутрішні запозичення шляхом випуску ОВДП.

Але такий інструмент потрібно узгоджувати з МВФ, який був і залишається категорично проти збільшення дефіциту держбюджету.

Такий варіант для покриття витрат Міноборони обговорювався в рамках першого перегляду кредитної програми з МВФ. Але згоди на нього Україна не отримала.

Наступного тижня до України прибуде робоча місія МВФ для ознайомлення з процесом підготовки держбюджету 2027 року. Вона оцінить виконання та потреби бюджету до кінця поточного року, ознайомиться з підготовкою бюджету наступного року, проєкт якого має бути поданий до Ради до 15 вересня.

У результаті буде дана відповідь, чи є в України потреба в додатковому фінансуванні. Якщо так, то до порядку денного можуть включити питання, яким чином закривати цю потребу. Тобто, можливо, Україна і підніме в переговорах з МВФ питання дефіциту бюджету поточного року.

Але збільшення дефіциту держбюджету – не основний інструмент вирішення проблеми.

Оптимальним варіантом джерела видання у владі називають домовленості з ЄС про фронтлоад (front-loading). Тобто про перенесення частини виплат за кредитом у 90 млрд євро з наступного року на поточний.

"Єдиний можливий шлях – попросити європейців достроково надати кошти, передбачені на наступний рік”, – сказав виданню один із впливових депутатів "Слуги народу”.

У 2027 році за кредитом ЄС Україні планується виділити 45 млрд євро. З цієї суми 28,3 млрд євро – на зміцнення оборонних спроможностей та закупівлю озброєння і 16,7 млрд євро – на макрофінансову економічну підтримку.

Київ хоче домовитися про перенесення частини суми на поточний рік. "Теоретично про це можна домовитися. Це реалістично. Ми так уже робили", – зазначив співрозмовник, обізнаний із ситуацією.

Дійсно, на початку року Україна переносила витрати другої половини року на першу, щоб покрити фінансові потреби. Це, зокрема, і вплинуло на зростання поточного дефіциту Міноборони.

В оборонному відомстві та в Мінфіні РБК-Україна поки не прокоментували ситуацію з дефіцитом фінансування.

Але співрозмовники видання впевнені, що умовою для фронтлоаду буде виконання графіка всіх передбачених реформ. А це і зміни в податковому законодавстві, і антикорупційні реформи.

Ще один варіант покриття військових витрат – допомога від країн-партнерів. Надії покладають на Британію, Канаду та Японію. "Вони обіцяли додати щось до 90 млрд європейського кредиту”, – сказав співрозмовник.

За неофіційною інформацією, від Японії та Канади загальна сума підтримки може становити до 7 млрд доларів. Розміри можливої додаткової допомоги від Великої Британії поки не називалися.

Проблему дефіциту фінансування Міноборони необхідно вирішити протягом вересня. Якщо жоден із описаних варіантів не вдасться реалізувати, то доведеться скорочувати капітальні витрати. Інакше вже в жовтні ЗСУ можуть зіткнутися з серйозною нестачею коштів, сказали джерела видання, обізнані з реальною ситуацією з фінансуванням армії.

Питання – відповіді (FAQ):

– Скільки грошей не вистачає Міністерству оборони України?

– З початку року дефіцит фінансування Міноборони досяг 27 млрд доларів – це близько 1,2 трлн гривень.

– Звідки взялася саме така сума?

– Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що не знає, звідки взялася цифра у 27 млрд доларів. За його словами, на кінець року планувався дефіцит близько 5 млрд доларів, і джерела його покриття вже були визначені.

– Чи означає це, що військовим піднімуть зарплати?

– Ні. Співрозмовник видання підкреслив, що йдеться не про підвищення виплат, а про те, що у держави поки немає грошей платити зарплати навіть на нинішньому рівні.

– Які варіанти покриття дефіциту розглядає Україна?

– Три варіанти: фронтлоад – дострокове отримання частини кредиту ЄС, запланованого на 2027 рік; збільшення дефіциту держбюджету за рахунок внутрішніх запозичень через ОВДП; та додаткова допомога партнерів: Британії, Канади та Японії.

Що таке фронтлоад і чому його називають оптимальним варіантом?

Фронтлоад – перенесення частини з 45 млрд євро кредиту ЄС, передбачених на 2027 рік, на поточний рік. За словами джерел, Україна вже так робила раніше, тому варіант вважається найбільш реалістичним.

Чому збільшення внутрішніх запозичень – не основний інструмент?

Цей механізм потребує узгодження з МВФ, який категорично проти збільшення дефіциту держбюджету. Україна вже намагалася отримати таку згоду в рамках першого перегляду кредитної програми, але не отримала її.

На яку допомогу партнерів розраховує Україна?

За неофіційною інформацією, Японія та Канада можуть додати в сумі до 7 млрд доларів. Розміри можливої додаткової допомоги від Великої Британії поки не називалися.

Що буде, якщо жоден із варіантів не спрацює?

Проблему дефіциту потрібно вирішити протягом вересня – інакше доведеться скорочувати капітальні витрати. Джерела видання попереджають, що вже в жовтні ЗСУ можуть зіткнутися з серйозною нестачею коштів.