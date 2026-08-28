Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)
Вранці 28 серпня Росія вдарила по "Епіцентру" в Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Це вже не перша атака по території ТЦ.
"Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю", - сказав Федоров.
Попередньо, постраждала одна людина, вона потребує допомоги лікарів.
Фото: пожежа в "Епіцентрі" (t.me/ivan_fedorov_zp)
На опублікованих ОВА фото видно, що йдеться про будівельний супермаркет "Епіцентр". Він спалахнув після пожежі.
Оновлено. Кількість потраждалих зросла до чотирьох.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що уночі Росія вдарила по складах "Нової пошти". Поки пожежу ліквідовували, ворог завдав ще одного удару. Також є інформація про пошкодження виробництва унаслідок удару.
У Сумах внаслідок ворожої атаки знищено сортувальний центр "Нової пошти". Співробітники не постраждали.