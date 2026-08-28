Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)

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Вранці 28 серпня Росія вдарила по "Епіцентру" в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Це вже не перша атака по території ТЦ. "Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю", - сказав Федоров. Попередньо, постраждала одна людина, вона потребує допомоги лікарів. Фото: пожежа в "Епіцентрі" (t.me/ivan_fedorov_zp) На опублікованих ОВА фото видно, що йдеться про будівельний супермаркет "Епіцентр". Він спалахнув після пожежі. Оновлено. Кількість потраждалих зросла до чотирьох.