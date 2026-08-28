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Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)

08:48 28.08.2026 Пт
1 хв
Виникла сильна пожежа
aimg Олена Чупровська
Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео) Фото: ворог ударив по "Епіцентру" (facebook.com/ DSNSKyiv)
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Вранці 28 серпня Росія вдарила по "Епіцентру" в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Це вже не перша атака по території ТЦ.

"Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю", - сказав Федоров.

Попередньо, постраждала одна людина, вона потребує допомоги лікарів.

Росія вгатила по &quot;Епіцентру&quot; в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)Фото: пожежа в "Епіцентрі" (t.me/ivan_fedorov_zp)

На опублікованих ОВА фото видно, що йдеться про будівельний супермаркет "Епіцентр". Він спалахнув після пожежі.

Оновлено. Кількість потраждалих зросла до чотирьох.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уночі Росія вдарила по складах "Нової пошти". Поки пожежу ліквідовували, ворог завдав ще одного удару. Також є інформація про пошкодження виробництва унаслідок удару.

У Сумах внаслідок ворожої атаки знищено сортувальний центр "Нової пошти". Співробітники не постраждали.

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