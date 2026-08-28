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Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию

11:45 28.08.2026 Пт
7 мин
Для покрытия дефицита Минобороны есть три варианта
aimg Юрий Дощатов
Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию Фото: Украина ищет 27 млрл долларов для покрытия дефицита Минобороны (коллаж РБК-Украина)
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У Министерства обороны образовался дефицит в объеме 27 млрд долларов. На сегодняшний день есть три варианта источников для его покрытия: кредит ЕС, помощь других партнеров и внутренние заимствования. 

Каким образом может быть решена проблема дефицита, разбирался специальный корреспондент РБК-Украина Юрий Дощатов.

Главное:

  • Дефицит финансирования Минобороны достиг 27 млрд долларов, при этом до конца 2026 года Украине надо найти дополнительные 8-10 млрд долларов на вооружение и другие военные расходы.
  • Около 20 млрд долларов нужно на выплаты военным, семьям погибших и на другие расходы.
  • Оптимальный вариант покрытия дефицита – договориться с ЕС о фронтлоаде – досрочном предоставлении части средств из предусмотренных на 2027 год 45 млрд евро по европейскому кредиту.
  • Дополнительные варианты: увеличить дефицит госбюджета и внутренние заимствования через выпуск ОВГЗ, а также доппомощь от Великобритании, Канады и Японии.

За 8 месяцев текущего года Украине так и не удалось решить проблему дефицита Министерства обороны. В январе, после назначения на пост министра обороны Михаил Федоров заявил, что его ведомству не хватает 300 млрд гривен – это около 7 млрд долларов.

А буквально на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что дефицит бюджета Минобороны уже 27 млрд долларов – это почти 1,2 трлн гривен.

До конца года необходимо найти дополнительно 8-10 млрд долларов. "Эти деньги нужно фактически заранее – на обеспечение оружием и всем необходимым с января 2027 года”, – отметил президент.

Еще почти 20 млрд долларов нужно для выплат заработной платы военным, семьям погибших и на другие расходы.

И речь не идет о повышении выплат. "Мы говорим не о повышении выплат. У нас нет денег платить зарплаты на нынешнем уровне”, – сказал собеседник издания, знакомый с реальной ситуацией.

Бывший министр обороны Михаил Федоров был удивлен таким дефицитом. В интервью Reuters он сказал, что понятия не имеет, откуда взялась сумма в 27 млрд долларов.

"К концу года запланированный нами дефицит бюджета составлял около 5 миллиардов долларов, и мы знали, откуда возьмем эти деньги”, – сказал он.

"Возможно, план изменился, и появились новые проекты, требующие такого бюджета”, – отметил экс-министр.

На самом деле проблема дефицита средств для Минобороны, в частности, для выплат военнослужащим, возникла в начале года. РБК-Украина еще в мае писало о попытках украинских властей договориться с Евросоюзом об использовании на эти цели кредита в 90 млрд евро. Но Еврокомиссия была и остается категорически против такого варианта.

Альтернативой может стать увеличение бюджета на военные нужды. В конце весны необходимый размер увеличения назывался в рамках 70-100 млрд гривен. Инструмент простой, он уже применялся в 2023 году.

Минфин увеличивает расходную часть бюджета и, соответственно, дефицит. После этого Рада утверждает изменения и Минфин увеличивает внутренние заимствования путем выпуска ОВГЗ.

Но такой инструмент нужно согласовывать с МВФ, который был и остается категорически против увеличения дефицита госбюджета.

Такой вариант для покрітия расходов Минобороны обсуждался в рамках первого пересмотра кредитной программы с МВФ. Но согласия на него Украина не получила.

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На следующей неделе в Украину прибудет рабочая миссия МВФ для ознакомления с процессом подготовки госбюджета 2027 года. Она оценит выполнение и потребности бюджета до конца текущего года, ознакомится с подготовкой бюджета следующего года, проект которого должен быть подан в Раду до 15 сентября.

В итоге будет дан ответ, есть ли у Украины необходимость в дополнительном финансировании. Если да, то в повестку дня могут включить вопрос, каким образом закрывать эту потребность. То есть, возможно, Украина и поднимет в переговорах с МВФ вопрос дефицита бюджета текущего года.

Но увеличение дефицита госбюджета – не основной инструмент решения проблемы.

Оптимальным вариантом источники издания во власти называют договоренности с ЕС о фронтлоаде (front-loading). То есть о переносе части выплат по кредиту в 90 млрд евро со следующего года на текущий.

"Единственный возможный путь – попросить европейцев досрочно предоставить средства, предусмотренные на следующий год”, – сказал изданию один из влиятельных депутатов "Слуги народа”.

В 2027 году по кредиту ЕС Украине планируется выделить 45 млрд евро. Из этой суммы 28,3 млрд евро – на укрепление оборонных способностей и закупку вооружения и 16,7 млрд евро – на макрофинансовую экономическую поддержку.

Киев хочет договориться о переносе части суммы на текущий год. "Теоретически об этом можно договориться. Это реалистично. Мы так уже делали”, – отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

Действительно в начале года Украина переносила расходы второй половины года на первую, чтобы покрыть финансовые потребности. Это, в частности, и повлияло на рост текущего дефицита Минобороны.

В оборонном ведомстве и в Минфине РБК-Украина пока не прокомментировали ситуацию с дефицитом финансирования.

Но собеседники издания уверены, что условием для фронтлоада будет выполнение графика всех предусмотренных реформ. А это и изменения в налоговом законодательстве, и антикоррупционные реформы.

Еще один вариант покрытия военных расходов – помощь от стран-партнеров. Надежды возлагают на Британию, Канаду и Японию. "Они обещали добавить что-то к 90 млрд европейского кредита", – сказал собеседник.

По неофициальной информации, от Японии и Канады общая сумма поддержки может быть до 7 млрд долларов. Размеры возможной дополнительной помощи от Великобритании пока не назывались.

Проблему дефицита финансирования Минобороны необходимо решить в течение сентября. Если ни один из описанных вариантов не удастся реализовать, то придется сокращать капитальные расходы. Иначе уже в октябре ВСУ может столкнуться с серьезной нехваткой средств, сказали источники издания, знакомые с реальной ситуацией с финансированием армии.

Питання – відповіді (FAQ):

– Сколько денег не хватает Министерству обороны Украины?

– С начала года дефицит финансирования Минобороны достиг 27 млрд долларов – это около 1,2 трлн гривен.

– Откуда взялась именно такая сумма?

– Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что не знает, откуда взялась цифра в 27 млрд долларов. По его словам, на конец года планировался дефицит около 5 млрд долларов, и источники его покрытия уже были определены.

– Значит ли это, что военным поднимут зарплаты?
– Нет. Собеседник издания подчеркнул, что речь идет не о повышении выплат, а о том, что у государства пока нет денег платить зарплаты даже на нынешнем уровне.

– Какие варианты покрытия дефицита рассматривает Украина?

– Три варианта: фронтлоад – досрочное получение части кредита ЕС, запланированного на 2027 год; увеличение дефицита госбюджета за счет внутренних заимствований через ОВГЗ; и дополнительная помощь партнеров: Британии, Канады и Японии.

– Что такое фронтлоад и почему его называют оптимальным вариантом?

– Фронтлоад – перенос части из 45 млрд евро кредита ЕС, предусмотренных на 2027 год, на текущий год. По словам источников, Украина уже так делала раньше, поэтому вариант считается наиболее реалистичным.

– Почему увеличение внутренних заимствований – не основной инструмент?

– Этот механизм требует согласования с МВФ, который категорически против увеличения дефицита госбюджета. Украина уже пыталась получить такое согласие в рамках первого пересмотра кредитной программы, но не получила его.

– На какую помощь партнеров рассчитывает Украина?

– По неофициальной информации, Япония и Канада могут добавить в сумме до 7 млрд долларов. Размеры возможной дополнительной помощи от Великобритании пока не назывались.

– Что будет, если ни один из вариантов не сработает?

– Проблему дефицита нужно решить в течение сентября – иначе придется сокращать капитальные расходы. Источники издания предупреждают, что уже в октябре ВСУ может столкнуться с серьезной нехваткой средств.

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