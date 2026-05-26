Уряд України придумав, як знайти гроші на зарплати військовим, - джерело

Україна знайшла варіант, як профінансувати заробітні плати військовослужбовцям без використання кредиту Європейського союзу.

Про це йдеться у публікації РБК-Україна " Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами ".

Раніше Україна розраховувала покрити цю статтю видатків за рахунок кредиту ЄС у 90 євро. Проте, йдеться у публікації, Єврокомісія категорично проти такого варіанту.

"У ЄС категорично проти виділяти кредитні гроші на зарплати. Вони фінансують лише дефіцит бюджету", - сказав співрозмовник, який бере участь у переговорах щодо залучення міжнародної фінансової допомоги.

У кредиті ЄС на 90 млрд євро витрати на цю мету не передбачені.

Виходом із ситуації могло б бути збільшення дефіциту держбюджету на 70-100 млрд гривень - саме в таких межах потреба у додаткових грошах.

Але проти такого варіанта виступає МВФ, який узгодив збалансований бюджет України.

Джерело видання знайоме з перебігом переговорів каже, що Фонд категорично не погодиться на коригування держбюджету.

Сьогодні, за інформацією РБК-Україна, в уряді розглядають варіант пошуку фінансування окремими країнами-партнерами України деяких військових проєктів, які зараз передбачено покривати за рахунок внутрішніх надходжень.

"Тобто ці контракти передаються на фінансування партнерам. У результаті бюджетні кошти на ці суми вивільняються і можуть йти на зарплати військовим", - сказав співрозмовник.

Він зазначив, що в рамках майбутніх переговорів із МВФ планують домовитися про принципову можливість таких змін. Наступним етапом будуть переговори з країнами-партнерами.