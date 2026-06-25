В Єврокомісії оголосили про перший транш Україні з кредиту на 90 млрд євро

У четвер, 25 червня, Україна отримає перші 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз та його держави-члени надають Україні безпрецедентну економічну, фінансову та військову підтримку.

"Це - європейська солідарність у дії", - підкреслила голова ЄК.

Пізніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро.

"Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості", - зазначила вона.

Кредитна програма на 90 млрд євро передбачена для підтримки України у 2026-2027 роках.

З цієї суми 30 млрд євро планують спрямувати на макрофінансову допомогу державі, а ще 60 млрд євро - на зміцнення оборонного потенціалу країни.

Для отримання фінансування Україна має надати Єврокомісії оцінку власних оборонних потреб. Перевага надаватиметься закупівлі озброєння, виробленого в Європі, однак у визначених випадках кошти можуть бути використані і для придбання зброї неєвропейського виробництва.