В Єврокомісії оголосили про перший транш Україні з кредиту на 90 млрд євро
У четвер, 25 червня, Україна отримає перші 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро", - наголосила вона.
Фон дер Ляєн зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз та його держави-члени надають Україні безпрецедентну економічну, фінансову та військову підтримку.
"Це - європейська солідарність у дії", - підкреслила голова ЄК.
Пізніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро.
"Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості", - зазначила вона.
Кредитна програма на 90 млрд євро передбачена для підтримки України у 2026-2027 роках.
З цієї суми 30 млрд євро планують спрямувати на макрофінансову допомогу державі, а ще 60 млрд євро - на зміцнення оборонного потенціалу країни.
Для отримання фінансування Україна має надати Єврокомісії оцінку власних оборонних потреб. Перевага надаватиметься закупівлі озброєння, виробленого в Європі, однак у визначених випадках кошти можуть бути використані і для придбання зброї неєвропейського виробництва.
Напередодні виділення першого траншу ЄС скоригував його струтктуру. Зокрема, із початкового пакета виключили 5,9 млрд євро, які планували спрямувати на виробництво та закупівлю дронів для України. Натомість до першого траншу включили 3,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки.
За інформацією Euractiv, таке рішення ухвалили через технічні аспекти та необхідність забезпечення ефективного контролю за використанням виділених коштів.