Дипмиссия посольства США в Киеве может переехать, - BuzzFeed
Посольство США в Киеве может переехать на запад Украины. Это связано из-за опасений возможного вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BuzzFeed.
По информации источников издания, посольство еще не приняло решение, но при этом активно обсуждается переезд в западную часть государства.
Как сообщает портал, в Госдепартаменте Соединенных Штатов в ответ на запрос заявили, что "на данный момент сообщить нечего", посольство в украинской столице продолжает оказывать большинство консульских услуг.
Напомним, Канада временно отзывает семьи своих дипломатов из Украины.
Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.
Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.
В МИД назвали это частью "дипломатической игры".