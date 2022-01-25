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Официально. Канада временно отзывает семьи дипломатов из Украины

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 18:08
Официально. Канада временно отзывает семьи дипломатов из Украины Фото: Канада временно отзывает семьи дипломатов из Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Канада временно отзывает семьи дипломатов из Украины. В частности, из-за наращивания российской военной мощи на границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

Покинуть Украину должны дети в возрасте до 18 лет и сопровождающие их члены семьи.

"В связи с продолжающимся наращиванием военного потенциала России и дестабилизирующей деятельностью в Украине и вокруг нее, мы приняли решение временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что чиновники Министерства иностранных дел и посольства в Киеве будут продолжать внимательно следить за ситуацией.

Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.

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