Дипмісія посольства США в Києві може переїхати, - BuzzFeed

Посольство США в Києві може переїхати на захід України. Це пов'язано через побоювання можливого вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BuzzFeed .

За інформацією джерел видання, посольство ще не прийняло рішення, але при цьому активно обговорюється переїзд в західну частину держави.

Як повідомляє портал, в Держдепартаменті Сполучених Штатів у відповідь на запит заявили, що "на цей час повідомити нічого", посольство в українській столиці продовжує надавати більшість консульських послуг.