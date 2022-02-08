ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дипмісія посольства США в Києві може переїхати, - BuzzFeed

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 04:27
Дипмісія посольства США в Києві може переїхати, - BuzzFeed Фото: дипмісія посольства США в Києві може переїхати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Посольство США в Києві може переїхати на захід України. Це пов'язано через побоювання можливого вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BuzzFeed.

За інформацією джерел видання, посольство ще не прийняло рішення, але при цьому активно обговорюється переїзд в західну частину держави.

Як повідомляє портал, в Держдепартаменті Сполучених Штатів у відповідь на запит заявили, що "на цей час повідомити нічого", посольство в українській столиці продовжує надавати більшість консульських послуг.

Нагадаємо, Канада тимчасово відкликає сім'ї своїх дипломатів з України.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

У МЗС назвали це частиною "дипломатичної гри".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка