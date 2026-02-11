Диплом під загрозою та бан на кар'єру: як в Україні каратимуть за плагіат і використання ШІ

В Україні запроваджують жорстку відповідальність за плагіат та нецільове використання штучного інтелекту в навчанні. Нові правила запрацюють з літа 2026 року.
Про це це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Офіс освітнього омбудсмена чітко розмежував види "академічних злочинів". Окрім класичного плагіату та списування, до списку потрапили:
Рішення про покарання прийматимуть лише після офіційного встановлення факту порушення. Для викладачів це може означати дисциплінарну догану або звільнення.
Для студентів та вчених наслідки ще серйозніші: від позбавлення права на гранти та конкурси до повного анулювання освітньої кваліфікації.
Особлива увага приділяється керівному складу. Якщо факт недоброчесності буде доведено, шлях до крісла директора чи ректора буде закритий на ціле десятиліття.
Нагадаємо, що закон №10392 "Про академічну доброчесність" Верховна Рада України схвалила у грудні 2025-го. За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.
