Диплом під загрозою та бан на кар'єру: як в Україні каратимуть за плагіат і використання ШІ

Головне:

Дата старту: Закон вводиться в дію з 31 липня 2026 року .

Закон вводиться в дію з . Поза законом: Плагіат, списування, фальсифікація даних та недоброчесне використання штучного інтелекту (ШІ) .

Плагіат, списування, фальсифікація даних та недоброчесне використання . Покарання: Від анулювання оцінок і дипломів до позбавлення наукових ступенів та звільнення викладачів.

Від анулювання оцінок і дипломів до позбавлення наукових ступенів та звільнення викладачів. Віковий поріг: Відповідальність настає з 14 років (для неповнолітніх - за участі батьків).

Відповідальність настає з (для неповнолітніх - за участі батьків). Кадровий бан: Порушники не зможуть обіймати керівні посади в освіті протягом 10 років.

Що вважатимуть порушенням

Офіс освітнього омбудсмена чітко розмежував види "академічних злочинів". Окрім класичного плагіату та списування, до списку потрапили:

Академічний саботаж та схиляння інших до порушень;

та схиляння інших до порушень; Фальсифікація результатів досліджень;

результатів досліджень; Несамостійне виконання завдань (купівля робіт);

завдань (купівля робіт); Зловживання ШІ, якщо його використання не було дозволено або вказано в роботі.

Санкції та процедури

Рішення про покарання прийматимуть лише після офіційного встановлення факту порушення. Для викладачів це може означати дисциплінарну догану або звільнення.

Для студентів та вчених наслідки ще серйозніші: від позбавлення права на гранти та конкурси до повного анулювання освітньої кваліфікації.

Особлива увага приділяється керівному складу. Якщо факт недоброчесності буде доведено, шлях до крісла директора чи ректора буде закритий на ціле десятиліття.