Диплом под угрозой и бан на карьеру: как в Украине будут наказывать за плагиат и использование ИИ

Главное:

Дата старта: Закон вводится в действие с 31 июля 2026 года .

Закон вводится в действие с . Вне закона: Плагиат, списывание, фальсификация данных и недобросовестное использование искусственного интеллекта (ИИ) .

Плагиат, списывание, фальсификация данных и недобросовестное использование . Наказание: От аннулирования оценок и дипломов до лишения научных степеней и увольнения преподавателей.

От аннулирования оценок и дипломов до лишения научных степеней и увольнения преподавателей. Возрастной порог: Ответственность наступает с 14 лет (для несовершеннолетних - при участии родителей).

Ответственность наступает с (для несовершеннолетних - при участии родителей). Кадровый бан: Нарушители не смогут занимать руководящие должности в образовании в течение 10 лет.

Что будут считать нарушением

Офис образовательного омбудсмена четко разграничил виды "академических преступлений". Кроме классического плагиата и списывания, в список попали:

Академический саботаж и склонение других к нарушениям;

и склонение других к нарушениям; Фальсификация результатов исследований;

результатов исследований; Несамостоятельное выполнение заданий (покупка работ);

заданий (покупка работ); Злоупотребление ИИ, если его использование не было разрешено или указано в работе.

Санкции и процедуры

Решение о наказании будут принимать только после официального установления факта нарушения. Для преподавателей это может означать дисциплинарный выговор или увольнение.

Для студентов и ученых последствия еще серьезнее: от лишения права на гранты и конкурсы до полного аннулирования образовательной квалификации.

Особое внимание уделяется руководящему составу. Если факт недобропорядочности будет доказан, путь к креслу директора или ректора будет закрыт на целое десятилетие.