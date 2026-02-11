Диплом под угрозой и бан на карьеру: как в Украине будут наказывать за плагиат и использование ИИ

В Украине вводят жесткую ответственность за плагиат и нецелевое использование искусственного интеллекта в обучении. Новые правила заработают с лета 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Читайте также: Школы больше не откажут: жесткое правило начнет действовать в Украине уже в 2026
Главное:
Офис образовательного омбудсмена четко разграничил виды "академических преступлений". Кроме классического плагиата и списывания, в список попали:
Решение о наказании будут принимать только после официального установления факта нарушения. Для преподавателей это может означать дисциплинарный выговор или увольнение.
Для студентов и ученых последствия еще серьезнее: от лишения права на гранты и конкурсы до полного аннулирования образовательной квалификации.
Особое внимание уделяется руководящему составу. Если факт недобропорядочности будет доказан, путь к креслу директора или ректора будет закрыт на целое десятилетие.
Напомним, что закон №10392 "Об академической добропорядочности" Верховная Рада приняла в декабре 2025-го. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.
Читайте также о том, что в Украине планируют ввести трудовые договоры для студентов профтехов. Это означает, что за прохождение практики им будут платить работодатели. Соответствующие изменения предусматривает новый закон "О профессиональном образовании".
Ранее мы писали о том, что в Украине ряд вузов начали обучение по программе нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление". Это поможет абитуриентам подготовиться к поступлению.