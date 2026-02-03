ua en ru
Головна » Життя » Освіта

В Україні стартував "Зимовий вступ": 88 університетів відкрили нульові курси

Вівторок 03 лютого 2026 13:31
В Україні стартував "Зимовий вступ": 88 університетів відкрили нульові курси
Автор: Тетяна Веремєєва

Заклади вищої освіти в Україні вже розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка.

Скільки університетів долучилися

За словами Трофименка, документи про впровадження програми подали 88 закладів вищої освіти, з яких 78 перебувають у сфері управління Міністерство освіти і науки України. До ініціативи також приєдналися приватні та комунальні університети.

Остаточний перелік ЗВО, які беруть участь у "Зимовому вступі", буде оприлюднений на сайті МОН після завершення оформлення всіх установчих документів.

У частині університетів уже стартувало навчання у дистанційному форматі. Це рішення ухвалювали відповідно до рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в поточних безпекових умовах.

Для чого запровадили "Зимовий вступ"

Як зазначив заступник міністра, ініціатива, започаткована за пропозицією Володимир Зеленський, має на меті допомогти майбутнім вступникам:

  • надолужити базові предмети для складання НМТ;
  • визначитися зі спеціальністю та профільним предметом тестування;
  • адаптуватися до формату університетського навчання.

У програми також закладають профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли зрозуміти реальні вимоги обраної спеціальності та оцінити власні очікування.

Підтримка для українців за кордоном і з ТОТ

Для вступників, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, університети передбачили українознавчий компонент і психологічну підтримку з урахуванням різного освітнього досвіду та умов адаптації.

Умови участі, порядок подання заявки та контакти для консультацій розміщені на офіційних сайтах закладів вищої освіти в розділах "Зимовий вступ".

Раніше ми розповідали про запуск в Україні проєкту "зимового вступу" та нульового курсу в університетах, який дає абітурієнтам змогу взимку підготуватися до НМТ, надолужити освітні втрати й адаптуватися до навчання у виші.

РБК-Україна пояснює, які університети беруть участь у програмі, хто може навчатися безкоштовно, отримати житло, державні гранти або додаткові бали до вступу, а також скільки коштує навчання і як подати заявку.

Навчальний рік Освіта в Україні Виші Університети
