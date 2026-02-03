В Україні стартував "Зимовий вступ": 88 університетів відкрили нульові курси
Заклади вищої освіти в Україні вже розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка.
Скільки університетів долучилися
За словами Трофименка, документи про впровадження програми подали 88 закладів вищої освіти, з яких 78 перебувають у сфері управління Міністерство освіти і науки України. До ініціативи також приєдналися приватні та комунальні університети.
Остаточний перелік ЗВО, які беруть участь у "Зимовому вступі", буде оприлюднений на сайті МОН після завершення оформлення всіх установчих документів.
У частині університетів уже стартувало навчання у дистанційному форматі. Це рішення ухвалювали відповідно до рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в поточних безпекових умовах.
Для чого запровадили "Зимовий вступ"
Як зазначив заступник міністра, ініціатива, започаткована за пропозицією Володимир Зеленський, має на меті допомогти майбутнім вступникам:
- надолужити базові предмети для складання НМТ;
- визначитися зі спеціальністю та профільним предметом тестування;
- адаптуватися до формату університетського навчання.
У програми також закладають профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли зрозуміти реальні вимоги обраної спеціальності та оцінити власні очікування.
Підтримка для українців за кордоном і з ТОТ
Для вступників, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, університети передбачили українознавчий компонент і психологічну підтримку з урахуванням різного освітнього досвіду та умов адаптації.
Умови участі, порядок подання заявки та контакти для консультацій розміщені на офіційних сайтах закладів вищої освіти в розділах "Зимовий вступ".
