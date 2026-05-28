З діпфейками та ШІ: в Одесі викрили мережу кол-центрів, які грабували людей

В Одесі викрили злочинну мережу кол-центрів, яка обдурювала казахстанців, маскуючись під банківських і силових структур. 13 фігурантів вже отримали підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у Фейсбуці .

Хто стоїть за схемою

Злочинну організацію створили двоє мешканців Одеси. Зловмисники телефонували громадянам Казахстану і представлялися працівниками банків, телекомунікаційних компаній і правоохоронних органів цієї країни.

Під приводом "захисту рахунків", "оновлення застосунків" або загрози кримінального переслідування вони переконували людей встановлювати шкідливі програми. Ті відкривали зловмисникам доступ до телефонів і банківських сервісів жертв.

Загальна сума збитків - майже 2,5 мільйона гривень.

Як працював кол-центр

Організація мала чітку ієрархію. Кожен учасник виконував конкретну роль:

адміністратори - контролювали роботу та навчали персонал;

HR - займалися наймом і фінансами;

"холодники" - телефонували потенційним жертвам першими;

"клоузери" - більш досвідчені учасники, яких підключали, коли жертва починала сумніватися;

ІТ-фахівці, ментори та оператори - забезпечували технічний бік роботи.

Контакти жертв надходили через таргетовану рекламу. Всі дзвінки й взаємодії фіксувалися у CRM-системі.

Deepfake і штучний інтелект на "службі" шахраїв

Щоб жертви повірили, зловмисники використовували технологію deepfake і зображення, згенеровані штучним інтелектом. Так вони імітували зовнішність "справжніх" представників казахстанських силових структур.

Крім того, застосовували методи психологічного тиску: переконували людей, що ті перебувають під загрозою кримінального переслідування, і вимагали негайно діяти.

Отримані гроші витрачали на купівлю автомобілів, підтримку мережі кол-центрів і власне забезпечення.

Операцію провели спільно - оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі поліції, Департамент протидії кіберзлочинності МВС Казахстану, бійці КОРД і батальйон поліції особливого призначення. Процесуальний нагляд здійснювала Одеська обласна прокуратура.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях і приміщеннях кол-центрів вилучили:

комп'ютерну техніку та мобільні телефони;

носії інформації та банківські картки;

обладнання кол-центрів, чорнові записи;

автівки та готівку.

Дев'ятьох учасників затримали в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.