З діпфейками та ШІ: в Одесі викрили мережу кол-центрів, які грабували людей

11:59 28.05.2026 Чт
2 хв
Як працювала схема?
Олена Чупровська
З діпфейками та ШІ: в Одесі викрили мережу кол-центрів, які грабували людей Ілюстративне фото: В Одесі розкрили кол-центр з deepfake і фейковими казахськими силовиками (Getty Images)
В Одесі викрили злочинну мережу кол-центрів, яка обдурювала казахстанців, маскуючись під банківських і силових структур. 13 фігурантів вже отримали підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у Фейсбуці.

Хто стоїть за схемою

Злочинну організацію створили двоє мешканців Одеси. Зловмисники телефонували громадянам Казахстану і представлялися працівниками банків, телекомунікаційних компаній і правоохоронних органів цієї країни.

Під приводом "захисту рахунків", "оновлення застосунків" або загрози кримінального переслідування вони переконували людей встановлювати шкідливі програми. Ті відкривали зловмисникам доступ до телефонів і банківських сервісів жертв.

Загальна сума збитків - майже 2,5 мільйона гривень.

Як працював кол-центр

Організація мала чітку ієрархію. Кожен учасник виконував конкретну роль:

  • адміністратори - контролювали роботу та навчали персонал;
  • HR - займалися наймом і фінансами;
  • "холодники" - телефонували потенційним жертвам першими;
  • "клоузери" - більш досвідчені учасники, яких підключали, коли жертва починала сумніватися;
  • ІТ-фахівці, ментори та оператори - забезпечували технічний бік роботи.

Контакти жертв надходили через таргетовану рекламу. Всі дзвінки й взаємодії фіксувалися у CRM-системі.

Deepfake і штучний інтелект на "службі" шахраїв

Щоб жертви повірили, зловмисники використовували технологію deepfake і зображення, згенеровані штучним інтелектом. Так вони імітували зовнішність "справжніх" представників казахстанських силових структур.

Крім того, застосовували методи психологічного тиску: переконували людей, що ті перебувають під загрозою кримінального переслідування, і вимагали негайно діяти.

Отримані гроші витрачали на купівлю автомобілів, підтримку мережі кол-центрів і власне забезпечення.

Операцію провели спільно - оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі поліції, Департамент протидії кіберзлочинності МВС Казахстану, бійці КОРД і батальйон поліції особливого призначення. Процесуальний нагляд здійснювала Одеська обласна прокуратура.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях і приміщеннях кол-центрів вилучили:

  • комп'ютерну техніку та мобільні телефони;
  • носії інформації та банківські картки;
  • обладнання кол-центрів, чорнові записи;
  • автівки та готівку.

Дев'ятьох учасників затримали в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Дніпропетровщини викрила групу псевдобанківських працівників, які обдурили десятки українців майже на 3 мільйони гривень через мережу кол-центрів. Десятьом учасникам схеми повідомили про підозру.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що троє посадовців ТЦК фіктивно внесли до реєстру майже 300 "мобілізованих" - серед них померлі, засуджені та ті, хто вже давно проходив службу. Усім трьом оголошено підозру.

