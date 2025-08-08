ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Історичний розгром: "Полісся" округлило досягнення українських команд в єврокубках

П'ятниця 08 серпня 2025 12:26
UA EN RU
Історичний розгром: "Полісся" округлило досягнення українських команд в єврокубках Фото: "Полісся" вписало своє ім'я в історію (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Житомирське "Полісся", розгромивши угорський "Пакш" з рахунком 3:0 у кваліфікації Ліги конференцій, стало автором ювілейної перемоги українських клубів в історії єврокубків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Статистика розгромів

Перемога "Полісся" стала 120-ю великою звитягою для українських команд у континентальних турнірах.

Загалом своїх суперників у єврокубках громили 12 вітчизняних клубів. Найбільше таких перемог у київського "Динамо" (48) та донецького "Шахтаря" (35).

За турнірами розгроми розподіляються так:

  • Ліга Європи (Кубок УЄФА) – 56
  • Ліга (Кубок) чемпіонів – 42
  • Кубок Кубків – 18
  • Ліга конференцій – 3
  • Кубок Інтертото – 1

Найчастіше наші клуби перемагали з рахунком 3:0 (51 раз), 4:0 та 4:1 (по 23).

Абсолютний рекорд належить "Динамо", яке 22 липня 1998 року в рамках кваліфікації ЛЧ розбило в Києві валлійський "Баррі Таун" з рахунком 8:0.

Ювілейні перемоги українських клубів

  • 1. "Динамо" – "Колрейн" (Північна Ірландія) – 6:1 (2.09.1965, Кубок Кубків)
  • 10. "Динамо" – ПАОК (Греція) – 4:0 (20.10.1976, Кубок чемпіонів)
  • 20. "Динамо" – "Атлетіко" (Іспанія) – 3:0 (2.05.1986, Кубок Кубків)
  • 30. "Шахтар" – "Лінфілд" (Північна Ірландія) – 4:1 (10.08.1995, Кубок Кубків)
  • 40. "Шахтар" – "Левадія" (Естонія) – 4:1 (26.07.2000, Ліга чемпіонів)
  • 50. "Металург" Д – "Тирасполь" (Молдова) – 3:0 (12.08.2004, Кубок УЄФА)
  • 60. "Динамо" – "Спартак" (Росія) – 4:1 (13.08.2008, Ліга чемпіонів)
  • 70. "Шахтар" – "Тулуза" (Франція) – 4:0 (22.10.2009, Ліга Європи)
  • 80. "Ворскла" – "Гленторан" (Північна Ірландія) – 3:0 (21.07.2011, Ліга Європи)
  • 90. "Динамо" – "Тун" (Швейцарія) – 3:0 (24.10.2013, Ліга Європи)
  • 100. "Шахтар" – "Мальме" (Швеція) – 4:0 (3.11.2015, Ліга чемпіонів)
  • 110. "Динамо" – "Гент" (Бельгія) – 3:0 (29.09.2020, Ліга чемпіонів)
  • 120. "Полісся" – "Пакш" (Угорщина) – 3:0 (7.08.2025, Ліга конференцій)

Раніше розповіли, на якому місці опинилась Україна в Таблиці коефіцієнтів УЕФА після єврокубкового тижня.

Також дивіться відео шедевральних сейвів воротаря "Шахтаря" Різника в матчі проти "Панатінаїкоса".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Ліга Європи Динамо Шахтар
Новини
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки