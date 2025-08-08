Історичний розгром: "Полісся" округлило досягнення українських команд в єврокубках
Житомирське "Полісся", розгромивши угорський "Пакш" з рахунком 3:0 у кваліфікації Ліги конференцій, стало автором ювілейної перемоги українських клубів в історії єврокубків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
Статистика розгромів
Перемога "Полісся" стала 120-ю великою звитягою для українських команд у континентальних турнірах.
Загалом своїх суперників у єврокубках громили 12 вітчизняних клубів. Найбільше таких перемог у київського "Динамо" (48) та донецького "Шахтаря" (35).
За турнірами розгроми розподіляються так:
- Ліга Європи (Кубок УЄФА) – 56
- Ліга (Кубок) чемпіонів – 42
- Кубок Кубків – 18
- Ліга конференцій – 3
- Кубок Інтертото – 1
Найчастіше наші клуби перемагали з рахунком 3:0 (51 раз), 4:0 та 4:1 (по 23).
Абсолютний рекорд належить "Динамо", яке 22 липня 1998 року в рамках кваліфікації ЛЧ розбило в Києві валлійський "Баррі Таун" з рахунком 8:0.
Ювілейні перемоги українських клубів
- 1. "Динамо" – "Колрейн" (Північна Ірландія) – 6:1 (2.09.1965, Кубок Кубків)
- 10. "Динамо" – ПАОК (Греція) – 4:0 (20.10.1976, Кубок чемпіонів)
- 20. "Динамо" – "Атлетіко" (Іспанія) – 3:0 (2.05.1986, Кубок Кубків)
- 30. "Шахтар" – "Лінфілд" (Північна Ірландія) – 4:1 (10.08.1995, Кубок Кубків)
- 40. "Шахтар" – "Левадія" (Естонія) – 4:1 (26.07.2000, Ліга чемпіонів)
- 50. "Металург" Д – "Тирасполь" (Молдова) – 3:0 (12.08.2004, Кубок УЄФА)
- 60. "Динамо" – "Спартак" (Росія) – 4:1 (13.08.2008, Ліга чемпіонів)
- 70. "Шахтар" – "Тулуза" (Франція) – 4:0 (22.10.2009, Ліга Європи)
- 80. "Ворскла" – "Гленторан" (Північна Ірландія) – 3:0 (21.07.2011, Ліга Європи)
- 90. "Динамо" – "Тун" (Швейцарія) – 3:0 (24.10.2013, Ліга Європи)
- 100. "Шахтар" – "Мальме" (Швеція) – 4:0 (3.11.2015, Ліга чемпіонів)
- 110. "Динамо" – "Гент" (Бельгія) – 3:0 (29.09.2020, Ліга чемпіонів)
- 120. "Полісся" – "Пакш" (Угорщина) – 3:0 (7.08.2025, Ліга конференцій)
Раніше розповіли, на якому місці опинилась Україна в Таблиці коефіцієнтів УЕФА після єврокубкового тижня.
Також дивіться відео шедевральних сейвів воротаря "Шахтаря" Різника в матчі проти "Панатінаїкоса".