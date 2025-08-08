Історичний розгром: "Полісся" округлило досягнення українських команд в єврокубках

Фото: "Полісся" вписало своє ім'я в історію (ФК "Полісся")

Житомирське "Полісся", розгромивши угорський "Пакш" з рахунком 3:0 у кваліфікації Ліги конференцій, стало автором ювілейної перемоги українських клубів в історії єврокубків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Статистика розгромів Перемога "Полісся" стала 120-ю великою звитягою для українських команд у континентальних турнірах. Загалом своїх суперників у єврокубках громили 12 вітчизняних клубів. Найбільше таких перемог у київського "Динамо" (48) та донецького "Шахтаря" (35). За турнірами розгроми розподіляються так: Ліга Європи (Кубок УЄФА) – 56

Ліга (Кубок) чемпіонів – 42

Кубок Кубків – 18

Ліга конференцій – 3

Кубок Інтертото – 1 Найчастіше наші клуби перемагали з рахунком 3:0 (51 раз), 4:0 та 4:1 (по 23). Абсолютний рекорд належить "Динамо", яке 22 липня 1998 року в рамках кваліфікації ЛЧ розбило в Києві валлійський "Баррі Таун" з рахунком 8:0. Ювілейні перемоги українських клубів 1. "Динамо" – "Колрейн" (Північна Ірландія) – 6:1 (2.09.1965, Кубок Кубків)

– "Колрейн" (Північна Ірландія) – 6:1 (2.09.1965, Кубок Кубків) 10. "Динамо" – ПАОК (Греція) – 4:0 (20.10.1976, Кубок чемпіонів)

– ПАОК (Греція) – 4:0 (20.10.1976, Кубок чемпіонів) 20. "Динамо" – "Атлетіко" (Іспанія) – 3:0 (2.05.1986, Кубок Кубків)

– "Атлетіко" (Іспанія) – 3:0 (2.05.1986, Кубок Кубків) 30. "Шахтар" – "Лінфілд" (Північна Ірландія) – 4:1 (10.08.1995, Кубок Кубків)

– "Лінфілд" (Північна Ірландія) – 4:1 (10.08.1995, Кубок Кубків) 40. "Шахтар" – "Левадія" (Естонія) – 4:1 (26.07.2000, Ліга чемпіонів)

– "Левадія" (Естонія) – 4:1 (26.07.2000, Ліга чемпіонів) 50. "Металург" Д – "Тирасполь" (Молдова) – 3:0 (12.08.2004, Кубок УЄФА)

– "Тирасполь" (Молдова) – 3:0 (12.08.2004, Кубок УЄФА) 60. "Динамо" – "Спартак" (Росія) – 4:1 (13.08.2008, Ліга чемпіонів)

– "Спартак" (Росія) – 4:1 (13.08.2008, Ліга чемпіонів) 70. "Шахтар" – "Тулуза" (Франція) – 4:0 (22.10.2009, Ліга Європи)

– "Тулуза" (Франція) – 4:0 (22.10.2009, Ліга Європи) 80. "Ворскла" – "Гленторан" (Північна Ірландія) – 3:0 (21.07.2011, Ліга Європи)

– "Гленторан" (Північна Ірландія) – 3:0 (21.07.2011, Ліга Європи) 90. "Динамо" – "Тун" (Швейцарія) – 3:0 (24.10.2013, Ліга Європи)

– "Тун" (Швейцарія) – 3:0 (24.10.2013, Ліга Європи) 100. "Шахтар" – "Мальме" (Швеція) – 4:0 (3.11.2015, Ліга чемпіонів)

– "Мальме" (Швеція) – 4:0 (3.11.2015, Ліга чемпіонів) 110. "Динамо " – "Гент" (Бельгія) – 3:0 (29.09.2020, Ліга чемпіонів)

" – "Гент" (Бельгія) – 3:0 (29.09.2020, Ліга чемпіонів) 120. "Полісся" – "Пакш" (Угорщина) – 3:0 (7.08.2025, Ліга конференцій)