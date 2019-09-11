УПЛ утвердила время проведения перенесенного матча "Мариуполь" - "Динамо"

Встреча была перенесена из-за участия клубов в еврокубках

Дирецкия Украинской Премьер-лиги (УПЛ) утвердила время проведения перенесенного матча 4 тура между "Мариуполем" и "Динамо". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Встреча состоится в среду 25 сентября, начало - 17:00. В УПЛ также отметили, что учли пожелания клубов и канала-транслятора.

Матч был перенесен из-за участия "Мариуполя" и "Динамо" в квалификации еврокубковых соревнований, в которых оба клуба выступили неудачно.

Напомним, "Динамо" третий сезон подряд под руководством главного тренера Александра Хацкевича не смогло выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

После вылета из Лиги чемпионов от бельгийского "Брюгге" (0:1, 3:3) белорус с поста главного тренера "Динамо" был уволен. Новым наставником "бело-синих" стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. Он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах.

Разгромное поражение "Мариуполя" от АЗ Алкмаар (0:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы стало рекордным для азовцев.