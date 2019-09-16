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"Динамо" не виграло в 6 матчах поспіль вперше з вересня 2018 року

Новини » Спорт    16.09.2019 - 08:51
"Динамо" не виграло в 6 матчах поспіль вперше з вересня 2018 року
Фото: "Динамо" - "Десна" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни повторили свій же антирекорд річної давності

Київське "Динамо" після поразки "Десні" (1:2) в 7 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ) продовжило серію без перемог до шести матчів. Про це повідомляє tribuna.com.

Подібний антирекорд був встановлений рівно рік тому. У період з 22 серпня по 20 вересня 2018 роки кияни, з урахуванням матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів, також не могли виграти на протязі 6 зустрічей.

У 2018 році київський клуб впродовж місяця програв амстердамському "Аяксу" (1:3), поділив очки з одеським "Чорноморцем" (1:1) і тим же "Аяксом" (0:0). Потім поступився львівським "Карпатам" (0:2), зіграв внічию з луганською "Зорею" (1:1) і казахстанською "Астаною" (2:2).

Цього сезону серія гірше - три поразки і три нічиї. "Біло-сині" поділили очки з "Зорею" (2:2), "Олімпіком" (1:1) і бельгійським "Брюгге" (3:3), програли "Шахтарю" (1:2) і того ж "Брюгге "(0:1).

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