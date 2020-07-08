Динамо - Ворскла: анонс финала Кубка Украины

В решающем матче за Кубок Украины сойдутся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Трансляция начнется в 21:30, а смотреть финал можно на телеканалах "UA:Первый" и "Футбол 1". Букмекеры отдают предпочтение "бело-синим". Поединок пройдет при пустых трибунах.

8 июля 21:30

Харьков, ОСК "Металлист"

Лишь пять клубов могут похвастаться победой в финале Кубка Украины, среди них - сегодняшние финалисты. Очевидно, что у "Динамо" гораздо больше достижений в Кубке, чем у "Ворсклы". Киевляне брали трофей 11 раз, а полтавская команда его завоевывала лишь раз.

Больше ж всего трофеев у действующего чемпиона Украины - донецкого "Шахтера" (13). Дважды в финалах побеждал "Черноморец", один раз - "Таврия".

В истории турнира

Последний раз киевляне становились обладателями Кубка в 2015 году, когда на НСК "Олимпийский" по пенальти 5:4 обыграли "горняков". "Ворскла"

триумфировала в 2009 году, вырвав победу у "Шахтера" со счетом 1:0.

Сегодняшние соперники встречались в Кубке Украины лишь раз - в сезоне 2002/2003 на стадии 1/4 финала. Тогда в двухматчевой дуэли уверенно победили киевляне, разгромив соперника в Полтаве со счетом 4:0 и минимально одолев его на своем поле - 1:0.

Путь к финалу

Обе команды провели по три матча на предыдущих стадиях, стартовав с 1/8 финала. На этом этапе "Динамо" одолело в дополнительное время своего принципиального соперника - "Шахтер" (2:1), с которым чаще всего играло в кубковых финалах. Путевку в полуфинал команда Алексея Михайличенко завоевала также в экстратайме, обыграв "Александрию" (1:0). Уже после карантинной паузы, вызванной пандемией коронавируса, "бело-синие" уверенно разобрались с перволиговым "Минаем" - 2:0.

"Ворскла" на своем пути сначала одолела Ковалевский "Колос", потом черниговскую "Десну", а в полуфинале полтавчане в серии пенальти победили "Мариуполь".

Без поддержки на стадионе

Поединок впервые пройдет без болельщиков на трибунах в связи с карантинными ограничениями. Изначально решающий матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли во Львов, но окончательным местом проведения все же выбрали Харьков, который в пятый раз будет принимать финалы Кубка Украины, ранее - в 2008, 2010, 2013 и 2017.

Судейские назначения

Главным арбитром встречи назначена харьковчанка Екатерина Монзуль, которая провела 35 матчей в УПЛ, но финал Кубка Украины будет судить впервые. Ее ассистентами будут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева. Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. За VAR будет отвечать Виталий Романов. К слову, именно бригада Монзуль работала на обоих полуфиналах Кубка.