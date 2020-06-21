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Чемпионом Украины по футболу стал "Шахтер" - уже в 13-й раз

Новости » Спорт     21.06.2020 - 00:53
Чемпионом Украины по футболу стал "Шахтер" - уже в 13-й раз
Фото: защитник Николай Матвиенко с эмблемой клуба (shakhtar.com)

Матч с ФК "Александрия" состоялся на "Олимпийском" в Киеве

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" досрочно защитил титул чемпиона Украины во время матча с ФК "Александрия". Матч состоялся на поле НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщается на сайте ФК "Шахтер".

Это уже 13-й раз в футбольной истории Украины этот титул достается "оранжево-черным".

По информации Football.ua, это первый трофей для главного тренера клуба Луиша Каштру за 23 года его тренерской карьеры.

Донецкая команда не только победила кировоградскую со четом 3:2, но также набрала 71 очко. Таким образом "Шахтер" оторвался далеко вперед от киевского "Динамо" - в 27 туре украинской Премьер-лиге клуб получил 52 очка, сыграв 26 матчей.

Фото: матч Шахтер - Александрия (twitter/foot_ua)

При этом стоит отметить, что у ФК "Динамо" за всю историю есть 15 чемпионских титулов.

Напомним, игрок донецкого "Шахтера" Тайсон был признан лучшим футболистом Украины в 2019 году.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ШахтерЧемпионат Украины
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