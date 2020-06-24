Определился второй финалист Кубка Украины

В решающем матче команду ждет встреча с "Динамо"

Полтавская "Ворскла" стала вторым участником финального матча Кубка Украины сезона 2019/2020. Команда на выезде обыграла "Мариуполь" в серии пенальти.

Счет на 37 минуте встречи открыл полузащитник приазовской команды Сергей Горбунов. Полтавчане смогли отыграться во втором тайме благодаря усилиям Ибрагим Кане с пенальти. В овертайме команды также сильнейшего не выявили.

Героем встречи стал 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, который вышел на замену во втором овертайме. Он отбил 3 пенальти в послематчевой серии и помог команде выиграть со счетом 3:2. Стоит отметить, что это дебютный матч вратаря за первую команду полтавчан.

Неделю назад стал известен первый участник финала Кубка Украины. Им стало киевское "Динамо", которое благодаря дублю датчанина Миккеля Дуелунда обыграло футбольный клуб "Минай" из первой лиги.

Напомним, решающая игра Кубка страны в этом году состоится 8 июля во Львове. Матч должен был пройти в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.

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Автор: Вера Олейник