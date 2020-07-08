Динамо - Ворскла: анонс фіналу Кубка України

У вирішальному матчі за Кубок України зійдуться київське "Динамо" і полтавська "Ворскла". Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися фінал можна на телеканалах "UA:Перший" та "Футбол 1". Букмекери віддають перевагу "біло-синім". Поєдинок пройде за порожніх трибун.

8 липня 21:30

Харків, ОСК "Металіст"

Лише п'ять клубів можуть похвалитися перемогою у фіналі Кубку України, серед них - сьогоднішні фіналісти. Очевидно, що у "Динамо" набагато більше досягнень в Кубку, ніж у "Ворскли". Кияни брали трофей 11 разів, а полтавська команда його завойовувала лише раз.

Найбільше ж Кубків у чинного чемпіона України - донецького "Шахтаря" (13). Двічі у фіналах перемагав "Чорноморець", один раз - "Таврія".

В історії турніру

Востаннє кияни ставали володарями Кубка у 2015 році, коли на НСК "Олімпійський" по пенальті 5:4 обіграли "гірників". "Ворскла" тріумфувала у 2009 році, вирвавши перемогу у "Шахтаря" з рахунком 1:0.

Сьогоднішні суперники зустрічалися у Кубку України лише раз - в сезоні 2002/2003 на стадії 1/4 фіналу. Тоді у двоматчевій дуелі впевнено перемогли кияни, розгромивши суперника в Полтаві з рахунком 4:0 та мінімально здолавши його на своєму полі - 1:0.

Шлях до фіналу

Обидві команди провели по три матчі на попередніх стадіях, стартувавши з 1/8 фіналу. На цьому етапі "Динамо" здолало у додатковий час свого принципового суперника - "Шахтар" (2:1), з яким найчастіше грало в кубкових фіналах. Путівку у півфінал команда Олексія Михайличенка виборола також в екстратаймі, обігравши "Олександрію" (1:0). Вже після карантинної паузи, спричиненою пандемією коронавірусу, "біло-сині" впевнено розібралися із першоліговим "Минаєм" - 2:0.

"Ворскла" на своєму шляху спочатку здолала ковалівський "Колос", потім чернігівську "Десну", а у півфіналі полтавчани у серії пенальті перемогли "Маріуполь".

Без підтримки на стадіоні

Поєдинок вперше пройде без уболівальників на трибунах у зв'язку з карантинними обмеженнями. Спочатку вирішальний матч мав відбутися у Тернополі, однак через коронавірус його перенесли до Львова, але остаточним місцем проведення все ж обрали Харків, який вп'яте буде приймати фінали Кубка України, раніше - у 2008, 2010, 2013 і 2017.

Суддівські призначення

Головним арбітром зустрічі призначено харків'янку Катерину Монзуль, яка провела 35 матчів в УПЛ, але фінал Кубка України судитиме вперше. Її асистентами будуть Марина Стрілецька з Сум і Олександра Ардашева з Києва. Четвертий арбітр - Анастасія Романюк з Івано-Франківська. За VAR відповідатиме Віталій Романов. До слова, саме бригада Монзуль працювала на обох півфіналах Кубка.