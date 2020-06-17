"Динамо" вышло в финал Кубка Украины благодаря дублю Дуэлунда

Фото: "Минай" - "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Перволиговый "Минай" ничего не смог противопоставить киевлянам

Киевское "Динамо" на выезде справилось с перволиговым "Минаем" в первом полуфинальном матче Кубка Украины. Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 2:0.

"Бело-синие" открыли счет на 9 минуте, быстрый гола забил Миккель Дуэлунд, который не часто выходит в стартовом составе киевской команды. Через полчаса датский полузащитник удвоил преимущество "Динамо", оформив дубль уже в первом тайме. Команда Алексея Михайличенко могла увеличить счет еще на 26 минуте игры, но Фран Соль не реализовал пенальти.

Сразу после начала второго тайма матч был приостановлен из-за использования пиротехники. Однако пауза продлилась недолго, после чего встреча возобновилась. Стоит отметить, что официально игра проходит без зрителей на трибунах с целью предотвращения распространения коронавируса, но болельщики собрались у одной из бровок поля, нарушая при этом правила социальной дистанции.

В начале второго тайма главный арбитр встречи Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора отменила гол Беньямина Вербича из-за офсайда.

Соперник киевлян по финалу Кубка Украины определится через неделю, 24 июня, в противостоянии "Мариуполя" и "Ворсклы".

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Автор: Вера Олейник