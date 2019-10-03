"Динамо" сыграет с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины

Лидеры украинского футбола - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" - сойдутся в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки, прямая трансляция которой состоялась на YouTube-канале УАФ.

Остальные пары 1/8 финала Кубка Украины:

"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава)

"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Львов" (Львов)

"Николаев" (Николаев) - "Десна" (Чернигов)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-спорт" (Горишни Плавные)

"Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" (Днепр)

"Мариуполь" (Мариуполь) - "Олимпик" (Донецк)

"Александрия" (Александрия) - "Заря" (Лунанськ)

Матчи пройдут 30 октября.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" встретились на стадии 1/4 финала.

В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины.

Ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.