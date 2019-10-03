"Динамо" зіграє з "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України

Лідери українського футболу - донецький "Шахтар" і київське "Динамо" - зійдуться в 1/8 фіналу Кубка України сезону 2019/20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування, пряма трансляція якої відбулася на YouTube-каналі УАФ.

Решта пар 1/8 фіналу Кубка України:

"Колос" (Ковалівка) - "Ворскла" (Полтава)

"Минай-Закарпаття" (Ужгород) - "Львів" (Львів)

"Миколаїв" (Миколаїв) - "Десна" (Чернігів)

"Альянс" (Липова Долина) - "Гірник-спорт" (Горішні Плавні)

"Інгулець" (Петрове) - "Дніпро-1" (Дніпро)

"Маріуполь" (Маріуполь) - "Олімпік" (Донецьк)

"Олександрія" (Олександрія) - "Зоря" (Лунанськ)

Матчі пройдуть 30 жовтня.

Нагадаємо, в минулому розіграші Кубка України "Динамо" і "Шахтар" зустрілися на стадії 1/4 фіналу.

У результаті донецький клуб у серії пенальті вибив "біло-синіх" і виграв четвертий поспіль Кубок України.

Раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.