Динамо - Славия: онлайн трансляция

РБК-Украина проведет трансляцию матча за путевку в плей-офф Лиги чемпионов

Динамо - Славия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:30, а смотреть поединок можно на 2+2. Киевское "Динамо" дома примет пражскую "Славию" в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне украинской команды.

14 августа 19:30

Киев, Олимпийский

Первая встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1. Киевская команда упустила победу на 94 минуте, пропустив мяч с пенальти. На гол "бело-синих" Беньямина Вербича пражане ответили точным ударом Йозефа Гушбауэра.

После матча в Праге "Динамо" в чемпионате Украины отдыхало - поединок 4 тура УПЛ с "Мариуполем" был перенесен, а "Славия" в своем первенстве минимально одолела "Младу Болеслав" (1:0).

В случае успеха "Динамо" на заключительной стадии для пропуска в групповой турнир Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Нидерланды). В первой встрече соперников в Льеже хозяева поля спаслись от поражения благодаря голу на 94 минуте с пенальти - 2:2.