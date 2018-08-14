Динамо - Славія: онлайн трансляція

РБК-Україна проведе трансляцію матчу за путівку в плей-офф Ліги чемпіонів

Динамо - Славія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, а дивитися поєдинок можна на 2+2. Київське "Динамо" вдома прийме празьку "Славію" в рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці української команди.

14 серпня 19:30

Київ, Олімпійський

Перша зустріч команд завершилася внічию з рахунком 1:1. Київська команда упустила перемогу на 94 хвилині, пропустивши м'яч з пенальті. На гол "біло-синіх" Беньяміна Вербича пражани відповіли точним ударом Йозефа Гушбауера.

Після матчу в Празі "Динамо" в чемпіонаті України відпочивало - поєдинок 4 туру УПЛ з "Маріуполем" був перенесений, а "Славія" в своїй першості мінімально здолала "Младу Болеслав" (1:0).

У разі успіху "Динамо" на заключній стадії для пропуску в груповий турнір Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари "Стандард" (Бельгія) - "Аякс" (Нідерланди). У першій зустрічі суперників в Льєжі господарі поля врятувалися від поразки завдяки голу на 94 хвилині з пенальті - 2:2.