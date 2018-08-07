"Динамо" упустило победу над "Славией" в отборе Лиги чемпионов

Чешская команда сравняла счет на 94 минуте

Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Праге на "Эден Арене" завершился со счетом 1:1.

"Бело-синие" открыли счет на 82 минуте после результативного удара Беньямина Вербича, но чехи на последней минуте компенсированного времени получили право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр, сравняв тем самым счет в поединке.

Ответный матч пражский и киевский клубы проведут в столице Украины 14 августа. Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19:30.

Напомним, в случае прохождения пражской "Славии" в 3 раунде квалификации "бело-синие" на заключительной стадии сыграют против победителя пары "Стандард" - "Аякс".