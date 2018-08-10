УПЛ перенесла матч "Мариуполь" - "Динамо" на осень

Новости Спорт 10.08.2018 - 09:19
Фото: "Мариуполь" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: "Мариуполь" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Поединок состоится 26 сентября

Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) по согласованию с клубами утвердила дату матча в рамках чемпионата между "Мариуполем" и "Динамо". Об этом сообщается на сайте организации.

Итак, датой проведения матча 4 тура УПЛ определено 26 сентября 2018. Время начала встречи будет утвержден дополнительно.

Напомним, ранее УПЛ перенесла утверждение даты этого матча из-за выступления приазовцев в Лиге Европы.

В прошлом году "Динамо" не поехало в Мариуполь на игру первого круга, объясняя свою позицию отсутствием гарантий безопасности. В итоге киевлянам засчитали техническое поражение.

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