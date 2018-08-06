"Динамо" узнало соперника в плей-офф Лиги чемпионов еще до жеребьевки

Об этом информирует сайт УЕФА

Потенциальный соперник киевского "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/19 определился еще до жеребьевки. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В случае прохождения пражской "Славии" в 3 раунде квалификации "бело-синие" на заключительной стадии сыграет против победителя пары "Стандард" - "Аякс".

"Динамо" узнали потенциального соперника еще до жеребьевки, поскольку согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, команды из России и Украины в еврокубках разводятся по разным парам.

Таким образом было исключено возможное попадание киевского клуба на победителя противостояния греческого ПАОКа и московского "Спартака". С победителем этой пары в раунде плей-офф встретится "Бенфика" - "Фенербахче".

Первые матчи пройдут 21 и 22 августа, ответные - 28 и 29 августа. Сама жеребьевка пройдет сегодня, 6 августа, в 13:00 по киевскому времени.

А уже завтра "Динамо" сыграет против "Славии" в рамках 3 раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча в 20:30.

Напомним, УПЛ перенесла утверждение даты матча "Мариуполь" - "Динамо" из-за участия приазовцев в Лиге Европы.