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Динамо - Шахтер: анонс матча

Новости » Спорт    30.10.2019 - 09:07
Динамо - Шахтер: анонс матча
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (twitter.com/dynamokyiv)

Готовимся к поединку 1/8 финала Кубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в поединке за выход в четвертьфинал Кубка Украины. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть игру можно на телеканале "2+2". Букмекеры считают "горняков" фаворитами противостояния. Главным судьей назначен Виктор Копиевский.

30 октября 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"

В этом сезоне два самых титулованных клуба Украины волей жребия встретятся в Кубке Украины на очень ранней стадии - в 1/8 финала.

Однако это не самая ранняя стадия, на которой "Динамо" и "Шахтер" встречались в Кубке. В сезоне 2012/13 соперники сошлись в 1/16 финала. В целом это уже шестой классико, которое состоится раньше финала (дважды в 1/4, по разу - в 1/8 и 1/2).

Так случилось и в прошлом розыгрыше. Команды встретились на стадии четвертьфинала. В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины, разгромив в финале перволиговый "Ингулец" (4:0). "Шахтер" является рекордсменом по числу побед в турнире - 13 раз. На счету "Динамо" - 11.

В текущем сезоне гранды украинского футбола встречались уже два раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде.

Неделю назад клубы играли в еврокубках. "Шахтер" во встрече Лиги чемпионов с загребским "Динамо", а киевский клуб с "Копенгагеном" в Лиге Европы сильнейшего не выявили победителей.

Затем соперники синхронно провели поединки чемпионата Украины. Также сыграв ничьи с "Александрией" и "Карпатами". В турнирной таблице Премьер-лиги "горняки" опережают своего конкурента на 10 очков.

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