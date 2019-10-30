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Динамо - Шахтар: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    30.10.2019 - 12:03
Динамо - Шахтар: прогноз букмекерів
Фото: "Динамо" - "Шахтар" в матчі за Суперкубок України-2019 (shakhtar.com)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

Київське "Динамо" приймає донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України сезону 2019/20. Трансляція розпочнеться о 19:30, дивитися гру можна на телеканалі "2+2", а також на Youtube-каналі "біло-синіх".

30 жовтня 19:30
Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери вважають "Шахтар" беззаперечним фаворитом цього протистояння. На перемогу донецького клубу за підсумками основного часу матчу можна поставити з коефіцієнтом 1,91, на успіх "Динамо" - 3,50. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,40.

Вихід донеччан в наступну стадію змагань оцінюється в 1,56, а "біло-синіх" - 2,45. Аналітики пророкують, що доля путівки в 1/4 фіналу, цілком ймовірно, буде вирішуватися в серії пенальті.

Головним арбітром цього матчу призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Лайнсмени - Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Микола Балакін (Київська область).

Минулого розіграшу команди зустрілися на стадії чвертьфіналу. У підсумку донецький клуб у серії пенальті вибив "біло-синіх" і виграв четвертий поспіль Кубок України, розгромивши у фіналі першоліговий "Інгулець" (4:0). "Шахтар" є рекордсменом за кількістю перемог в турнірі - 13 разів, на рахунку "Динамо" - 11.

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