Динамо - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (twitter.com/dynamokyiv)

Готуємося до поєдинку 1/8 фіналу Кубка України

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зійдуться в поєдинку за вихід до чвертьфіналу Кубка України. Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися гру можна на телеканалі "2+2". Букмекери вважають "гірників" фаворитами протистояння. Головним рефері призначено Віктора Копієвського.

30 жовтня 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Цього сезону два найтитулованіших клуби України волею жеребу зустрінуться в Кубку України на дуже ранній стадії - в 1/8 фіналу.

Однак це не найбільш рання стадія, на якій "Динамо" та "Шахтар" зустрічалися в Кубку. У сезоні 2012/13 суперники зійшлися в 1/16 фіналу. Загалом це вже шостий класико, яке відбудеться раніше фіналу (двічі в 1/4, по разу - в 1/8 і 1/2).

Так сталось і минулого розіграшу. Команди зустрілися на стадії чвертьфіналу. У підсумку донецький клуб у серії пенальті вибив "біло-синіх" і виграв четвертий поспіль Кубок України, розгромивши у фіналі першоліговий "Інгулець" (4:0). "Шахтар" є рекордсменом за кількістю перемог в турнірі - 13 разів, на рахунку "Динамо" - 11.

У поточному сезоні гранди українського футболу зустрічалися вже двічі. У матчі за Суперкубок кияни здобули перемогу з рахунком 2:1, а в поєдинку першого кола "гірники" з таким же рахунком перемогли на виїзді.

Тиждень тому клуби грали в єврокубках. "Шахтар" у зустрічі Ліги чемпіонів із загребським "Динамо", а київський клуб з "Копенгагеном" у Лізі Європи сильнішого не виявили переможців.

Потім суперники синхронно провели поєдинки чемпіонату України. Також зігравши нічиї з "Олександрією" та "Карпатами". У турнірній таблиці Прем'єр-ліги "гірники" випереджають свого конкурента на 10 очок.