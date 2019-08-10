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Динамо - Шахтер: анонс матча

Новости » Спорт    10.08.2019 - 09:19
Динамо - Шахтер: анонс матча
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Готовимся к первому поединку команд в чемпионате Украины-2019/20

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в центральном поединке третьего тура УПЛ. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале 2+2. Букмекеры отдают небольшое преимущество действующему чемпиону страны. На матче будет тестироваться система VAR.

10 августа 17:00
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Команды открыли новый сезон в поединке за Суперкубок Украины в Одессе. "Шахтер" вел в счете после гола Патрика в конце первого тайма, но на 80 и 83 минутах дважды пропустил и потерпел поражение.

Предыдущая встреча команд в чемпионате состоялась в мае, когда "Шахтер" принимал "Динамо" в ранге 12-кратного чемпиона страны

Для "Динамо" это будет первый домашний матч в сезоне. После старта в Одессе подопечные Александра Хацкевича дважды подряд сыграли во Львове. В ворота "Карпат" киевляне отличились дважды в концовке первого тайма, а "Львову" забили три безответных мяча.

Затем "бело-синие" открыли еврокампанию в Бельгии, потерпев минимальное поражение от "Брюгге" в первой встрече третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Шахтер" в самом престижном еврокубковом турнире еще не стартовал, донецкая команда начнет свой путь с группового этапа. А вот в чемпионате "горняки" одержали две победы над "Александрией" (3:1) и "Карпатами" (3:0). 

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