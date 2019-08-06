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"Динамо" уступило на выезде "Брюгге" в матче отбора Лиги чемпионов

Новости » Спорт    06.08.2019 - 23:19
"Динамо" уступило на выезде "Брюгге" в матче отбора Лиги чемпионов
Фото: "Брюгге" - "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Поединок завершился с минимальным счетом 0:1

Киевское "Динамо" минимально уступило бельгийскому "Брюгге" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиге чемпионов. Поединок на стадионе "Ян Брейдель" завершился со счетом 1:0.

Команды активно начали атаковать с первых минут и обменялись опасными моментами. Но единственный гол в игре забил Ханс Ванакен с пенальти на 37 минуте после фола Александра Караваева в своей штрафной.

 

Ответный матч состоится через неделю, 13 августа, на киевском НСК "Олимпийский", начало - в 20:30.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" - ЛАСК. А проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.

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