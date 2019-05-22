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"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Новости » Спорт    22.05.2019 - 22:05
"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Лидеры украинского футбола сильнейшего не выявили

"Шахтер" и "Динамо" не выявили сильнейшего в рамках центрального матча 30 тура УПЛ. Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился вничью - 1:1.

На гол динамовца Виктора Цыганкова ответил бразильский легионер дончан Тете. Капитан "Динамо" реализовал пенальти на 36 минуте игры. "Горняки" сравняли счет на 50 минуте.

Результативная ничья никак не могла повлиять на турнирную ситуацию. Поскольку золотые медали подопечные Паулу Фонсеки обеспечили себе досрочно.

Таким образом, принципиальные соперники вновь не смогли выявить победителя. В 
матче 25 тура чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" болельщики голов на НСК "Олимпийский" так и не увидели.

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