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Динамо - Шахтар: анонс матчу

Новини » Спорт    10.08.2019 - 09:19
Динамо - Шахтар: анонс матчу
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Готуємося до першого поєдинку команд в чемпіонаті України-2019/20

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зійдуться в центральному поєдинку третього туру УПЛ. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі 2+2. Букмекери віддають невелику перевагу чинному чемпіону країни. На матчі тестуватиметься система VAR.

10 серпня 17:00
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Команди відкрили новий сезон в поєдинку за Суперкубок України в Одесі. "Шахтар" вів у рахунку 1:0 з кінця першого тайму, але на 80 і 83 хвилинах двічі пропустив і зазнав поразки. Таким чином, "біло-сині" зрівнялися з "гірниками" за кількістю перемог у Суперкубку України - по 8 трофеїв на рахунку кожної команди.

Попередня зустріч команд в чемпіонаті відбулася ще в травні, коли "Шахтар" приймав "Динамо" в ранзі 12-кратного чемпіона країни.

Для "Динамо" це буде перший домашній матч в сезоні. Після старту в Одесі підопічні Олександра Хацкевича двічі поспіль зіграли у Львові. У ворота "Карпат" кияни відзначилися двічі в кінцівці першого тайму, а "Львову" забили три м'ячі.

Потім "біло-сині" відкрили єврокампанію в Бельгії, зазнавши мінімальної поразки від "Брюгге" в першій зустрічі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Для киян сьогоднішній поєдинок також стане певною підготовкою до матчу-відповіді, який відбудеться на цьому ж стадіоні у вівторок, 13 серпня.

"Шахтар" у найпрестижнішому єврокубковому турнірі ще не стартував, донецька команда почне свій шлях з групового етапу. А ось в чемпіонаті "гірники" також здобули дві перемоги - над "Олександрією" (3:1) і "Карпатами" (3:0).

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