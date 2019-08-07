ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На матче "Динамо" - "Шахтер" будет тестироваться система видеоповторов

Новости » Спорт    07.08.2019 - 15:57
На матче "Динамо" - "Шахтер" будет тестироваться система видеоповторов
Фото: "Динамо" - "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины-2019 (facebook.com/fcdynamoua)

VAR проверят лишь в этом поединке 3 тура УПЛ

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирован в офлайн-режиме во время матча 3 тура УПЛ между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Об этом сообщается на сайте УАФ.

Главным арбитров назначен Николай Балакин, его ассистентом будет Владимир Володин.

Поединок состоится 10 августа на НСК "Олимпийский". Начало - 17:00. Это единственный матч тура, в котором будут тестировать VAR.

Система уже использовалась на матче 2 тура УПЛ между "Шахтером" и "Карпатами" в оффлайн режиме, а также в поединке "Мариуполь" – "Александрия".

Кроме этого, видеоповторы уже проверяли в игре за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо". 

Напомним, VAR будет работать оффлайн в первом круге УПЛ. Ожидается, что после получения необходимых разрешений, в частности от ФИФА, использования системы видеоповторов перейдет в режим онлайн с началом второго круга соревнований.

"Динамо" уступило на выезде "Брюгге" в матче отбора Лиги чемпионов УПЛ перенесла матч "Мариуполь" - "Динамо" на сентябрь
Новости Украины ДинамоШахтерЧемпионат УкраинытестированиеУПЛвидеоповтор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь