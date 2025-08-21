"Динамо" проти "Маккабі" в плейоф Ліги Європи: де і коли дивитися

Де і коли дивитися матч

Перша зустріч між "Маккабі" та "Динамо" відбудеться сьогодні на "ТСЦ Арені" в сербському місті Бачка-Топола. Початок гри о 21:00 за київським часом.

Поєдинок покаже телеканал "2+2". Трансляція також буде доступна на платформі "Київстар ТБ".

Як команди дійшли до цього етапу

Кияни розпочали євросезон із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де без проблем здолали мальтійський "Хамрун Спартанс" (двічі по 3:0). Втім, на наступній стадії "біло-сині" поступилися кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) і змушені були продовжити виступи вже у Лізі Європи.

"Маккабі" Тель-Авів також стартував у кваліфікації ЛЧ і, як і "Динамо", вилетів від "Пафоса" (1:1, 0:1). У Лізі Європи ізраїльтяни впоралися з тим самим суперником, що й кияни раніше, - "Хамрун Спартанс" (2:1, 3:1).

Поточна форма команд

"Динамо" демонструє достатньо впевнений старт у чемпіонаті України. Команда Шовковського здобула перемоги над "Вересом" (1:0), "Рухом" (5:1) та "Епіцентром" (4:1), очоливши турнірну таблицю УПЛ.

Позитивною новиною для вболівальників стало і повернення у стрій Віталія Буяльського та дебют бразильця Торреса. Під питанням залишається участь у матчі захисника Дениса Попова.

"Маккабі" у міжсезоння програв "Хапоелю" з Беєр-Шеви у Суперкубку Ізраїлю (1:2), але згодом виправився, обігравши у Кубку Тото єрусалимський "Хапоель" (2:1).

У складі тель-авівців варто виділити нападника Дора Тургемана - найкращого бомбардира минулого чемпіонату Ізраїлю, а також новачків - форварда Іона Ніколаєску та захисників Мохамеда Камару й Ейтора.

Статистика особистих зустрічей

"Динамо" та "Маккабі" раніше зустрічалися чотири рази.

У сезоні Ліги Європи-2011/12 дві гри завершилися нічиїми – 1:1 у Тель-Авіві та 3:3 у Києві.

У груповому етапі Ліги чемпіонів-2015/16 кияни перемогли обидва матчі – 2:0 та 1:0.

Примітно, що у трьох із цих ігор ворота "Динамо" захищав нинішній головний тренер киян Олександр Шовковський.

Прогноз букмекерів

Аналітики не визначають явного фаворита у першому матчі. Коефіцієнти на перемогу обох команд однакові - 2,57, на нічию - 3,50.

Водночас у двоматчевому протистоянні шанси "Динамо" вищі - 1,57 проти 2,30 на підсумковий успіх "Маккабі".

Арбітри матчу-відповіді

Головним арбітром матчу стане 39-річний Георгій Круашвілі з Грузії. На міжнародному рівні він працює з 2015 року і має значний досвід у європейських турнірах.

Допомагати йому будуть асистенти Леван Варамішвілі та Георгій Єлікашвілі. Обов’язки четвертого арбітра виконає Георгій Авазашвілі, а за системою VAR стежитиме іспанець Сезар Сото Градо.