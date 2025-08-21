"Динамо" проти "Маккабі" в плейоф Ліги Європи: де і коли дивитися

Київське "Динамо" 21 серпня проведе стартовий поєдинок раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 проти тель-авівського "Маккабі". Гра стане ключовою у боротьбі за вихід у груповий етап турніру.
Хто фаворит та де дивитися матч - підкаже РБК-Україна.
Перша зустріч між "Маккабі" та "Динамо" відбудеться сьогодні на "ТСЦ Арені" в сербському місті Бачка-Топола. Початок гри о 21:00 за київським часом.
Поєдинок покаже телеканал "2+2". Трансляція також буде доступна на платформі "Київстар ТБ".
Кияни розпочали євросезон із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де без проблем здолали мальтійський "Хамрун Спартанс" (двічі по 3:0). Втім, на наступній стадії "біло-сині" поступилися кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) і змушені були продовжити виступи вже у Лізі Європи.
"Маккабі" Тель-Авів також стартував у кваліфікації ЛЧ і, як і "Динамо", вилетів від "Пафоса" (1:1, 0:1). У Лізі Європи ізраїльтяни впоралися з тим самим суперником, що й кияни раніше, - "Хамрун Спартанс" (2:1, 3:1).
"Динамо" демонструє достатньо впевнений старт у чемпіонаті України. Команда Шовковського здобула перемоги над "Вересом" (1:0), "Рухом" (5:1) та "Епіцентром" (4:1), очоливши турнірну таблицю УПЛ.
Позитивною новиною для вболівальників стало і повернення у стрій Віталія Буяльського та дебют бразильця Торреса. Під питанням залишається участь у матчі захисника Дениса Попова.
"Маккабі" у міжсезоння програв "Хапоелю" з Беєр-Шеви у Суперкубку Ізраїлю (1:2), але згодом виправився, обігравши у Кубку Тото єрусалимський "Хапоель" (2:1).
У складі тель-авівців варто виділити нападника Дора Тургемана - найкращого бомбардира минулого чемпіонату Ізраїлю, а також новачків - форварда Іона Ніколаєску та захисників Мохамеда Камару й Ейтора.
"Динамо" та "Маккабі" раніше зустрічалися чотири рази.
Примітно, що у трьох із цих ігор ворота "Динамо" захищав нинішній головний тренер киян Олександр Шовковський.
Аналітики не визначають явного фаворита у першому матчі. Коефіцієнти на перемогу обох команд однакові - 2,57, на нічию - 3,50.
Водночас у двоматчевому протистоянні шанси "Динамо" вищі - 1,57 проти 2,30 на підсумковий успіх "Маккабі".
Головним арбітром матчу стане 39-річний Георгій Круашвілі з Грузії. На міжнародному рівні він працює з 2015 року і має значний досвід у європейських турнірах.
Допомагати йому будуть асистенти Леван Варамішвілі та Георгій Єлікашвілі. Обов’язки четвертого арбітра виконає Георгій Авазашвілі, а за системою VAR стежитиме іспанець Сезар Сото Градо.
Раніше ми писали про те, як "Динамо" та інші українські команди грали з тель-авівським "Маккабі" в єврокубках.
Також читайте, на яких місцях "Динамо", "Шахтар" та інші клуби України в оновленому рейтингу УЄФА.